Hjernen bag Jürgen Klopp er væk. Og måske ender Liverpool-assistenten Zeljko Buvac i Arsenal.

Der har ellers været masser af spekulation omkring Zeljko Buvac, der i 17 år har stået ved Jürgen Klopps side i Mainz, Dortmund og nu Liverpool. Først skrev blandt andre The Mirror, at Buvac følte sig overset i forhold til det taktiske og holdudtagelsen i Liverpool. Så kom Liverpool med deres officielle udtalelse om, at det skyldtes ‘personlige årsager’. Øverst i artiklen kan du se og høre Mikkel Bischoff og Lars Jacobsen diskutere det pludselig exit fra Zeljko Buvac i 6erens studie

Og da Jürgen Klopp på pressemødet inden returopgøret i Champions League mod Roma igen og igen blev spurgt til situationen, gjorde han ikke meget for at affeje spekulationerne. Tyskeren var helt tavs på de mange spørgsmål om Buvac og ville kun sige én ting.

»Vi udsendte en officiel udtalelse, og det er det eneste, vi har at sige i øjeblikket. Det er det,« lød det fra Jürgen Klopp ifølge Daily Mail.

Foto: ALBERTO PIZZOLI Foto: ALBERTO PIZZOLI

Zeljko Buvacs farvel kom som et stort chok for mange, da han er blevet døbt ‘hjernen bag Klopp’ og som en af arkitekterne bag den hidsige spillestil, som Liverpool har så stor succes med. Og så bare et par dage før en af sæsonens store kampe.

Nu dukker et nyt rygte så op om, at Zeljko Buvac ‘har alt på plads med Arsenal’, som den bosniske avis Pravda BL skriver. Ifølge avisen fra Buvacs hjemland skulle Liverpool-assistenten være udset til enten at afløse Arsene Wenger eller få en fremtrædende rolle til sommer, når franskmanden stopper i Arsenal.

Jürgen Klopp og Zeljko Buvac i deres tid sammen i Dortmund Foto: PATRIK STOLLARZ Jürgen Klopp og Zeljko Buvac i deres tid sammen i Dortmund Foto: PATRIK STOLLARZ

Det er altså en lidt anden version end den, Liverpool udsendte mandag, da rygterne først begyndte at svirre.

»Zeljko tager af personlige årsager noget tid væk fra førsteholdet, indtil sæsonen er slut. Klubben respekterer, at det er en privat sag og vil derfor respektere det ved ikke at komme med yderligere kommentarer,« lød det fra Liverpool i en pressemeddelelse mandag.

Det er de ting, Liverpool muligvis må have med i bagagen, når de onsdag aften på Stadio Olimpico i Rom skal forsvare deres 5-2-føring fra det første opgør i Champions League-semifinalen.