Mohamed Salah er helt klar efter sin skulderskade. Det lover Liverpool-manager Jürgen Klopp efter nattens kamp mod Manchester City

Mohamed Salah er vendt tilbage til Liverpool efter en forlænget ferie på grund af VM. Han fik lidt af et comeback og skulle kun bruge 52 sekunder på banen i nattens International Champions Cup-opgør mod Manchester City for at score. Senere scorede hans angrebskollega Sadio Mané til 2-1 på et straffespark dybt inde i tillægstiden.

Foto: ADAM HUNGER

Der har ellers været rygter om, at Salahs skulderskade stadig plager ham. En skade, han pådrog sig i Champions League-finalen efter et sammenstød med Sergio Ramos, og som måske gjorde, at han ikke var på topniveau under VM.

Liverpools manager Jürgen Klopp lover dog, at den skade nu er ude af verdenen.

»Det er ikke, fordi han har problemer længere, men han skal igen til at vænne sig til alle de forskellige ting. Vi gør meget ved hans skulder for at forstærke musklerne og de ting. Normalt gør man ikke noget ved skulderen, men i en genoptræning skal man mærke, at de forskellige ting er normale. Men for tiden har han ingen problemer. Og jeg var ikke urolig, for ellers havde jeg ikke sat ham på banen,« siger Klopp til klubbens hjemmeside.

Liverpools næste kamp i turneringen er på lørdag, hvor de møder Manchester United i Michigan.

