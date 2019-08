Baneløbere er blevet et decideret problem for Liverpool.

Det har holdets træner, Jürgen Klopp, konstateret efter han igen har været vidne til ubudne gæster på grønsværen.

Senest skete det i UEFA Super Cup-finalen mod Chelsea, hvor en person forvildede sig ind i Liverpool-spillernes jubel, da de havde vundet den afgørende straffesparkskonkurrence.

For at det ikke skal være løgn, så endte det med at koste reservemålmanden Adrián en mindre skade.

Jürgen Klopp har set rigeligt til baneløbere i de seneste måneder. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Jürgen Klopp har set rigeligt til baneløbere i de seneste måneder. Foto: HANNAH MCKAY

Oven på finalekampen adresserede Klopp tendensen og bad om at få det stoppet.

»Vi elsker vores fans, ingen tvivl om det., men hvis de kunne stoppe det. Vi spillede mod City, og nogen løb på banen. Mod Norwich, skete det også. Det er ikke sjovt,« siger Jürgen Klopp ifølge The Sun.

Han påpeger selv en bestemt situation. Champions League-finalen, hvor den meget omdiskuterede kvinde, Kinsey Wolanski, tog turen ind i manegen under årets største fodboldkamp i en tætsiddende badedragt, hvor hun reklamerede for kærestens hjemmeside.

Hun får specifikt en bredside fra Liverpool-træneren.

Kinsey Wolanski føres ud efter sit stunt i Champions League-finalen. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Kinsey Wolanski føres ud efter sit stunt i Champions League-finalen. Foto: TOBY MELVILLE

»Det er ligesom med pigen i Champions League-finalen, hun tjente penge på det. Hvad kan vi gøre? Du kan ende med at se en fyr med pi**** svingende rundt. Hvem har lyst til at se det?,« spørger Klopp.

For spanske Adrián var det ikke værre, end at han allerede kunne spille for Liverpool lørdag, da de vandt 1-2 over Southampton.

For Kinsey Wolanski har stuntet i Champions League-finalen været en lukrativ fornøjelse.

Allerede dagen efter var hun angiveligt blevet flere millioner værd, og kæresten Vitaly Zdorovetskiys hjemmeside, Vitaly Uncensored, har fået enorm opmærksomhed siden da.