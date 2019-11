Før Jürgen Klopp kom til Liverpool, havde han fået mulighed for at komme til en anden Premier League-klub.

Men den tyske managers hustru, Ulla, mente ikke, at han skulle tage det job.

Og i dag sidder der formentlig mange Liverpool-fans og er være godt tilfredse med den afvisning - for havde det ikke været for fru Klopp, kunne den engelske destination meget vel være blevet hos ærkerivalerne Manchester United.

Det skriver Daily Mail.

Ifølge den tidligere Liverpool-forsvarsspiller Phil Thompson, så skulle Jurgen Klopp have sagt til ham personligt, at det var en mulighed for ham at blive træner i Manchester United:

»Jeg interviewede Klopp for Sky, og jeg spurgte, om han og Liverpool var skabt for hinanden. Han så på mig og spurgte 'Hvorfor?'. Så fortalte Klopp, at han kunne have overtaget Manchester United, men hans hustru sagde, at det ikke var rigtigt at gøre,« fortæller Phil Thompson.

Men da Liverpool tilbød sig for tyskeren, var svaret fra konen det modsatte:

»Da Liverpool kom med et bud, sagde hans kone, at det var rigtigt. Der er noget mærkeligt over det. Det er som om, at han er skabt til Liverpool,« siger Phil Thompson.

Jurgen Klopp har god grund til at smile for tiden. Foto: GEOFF CADDICK Vis mere Jurgen Klopp har god grund til at smile for tiden. Foto: GEOFF CADDICK

Den tidligere Liverpool-forsvarer har derudover kun roser tilovers for den tyske træner, som han mener er i gang med noget ret ekstraordinært i Liverpool i denne sæson:

»I min tid tabte vi altid tre til fire kampe (på dette tidspunkt af sæsonen, red.), men dette hold fører med otte point og tabte kun en kamp i ligaen i sidste sæson. Denne sæson har de slået alle, undtagen uafgjort på Old Trafford. De gør det rigtig godt og er nok et af de bedste Liverpool-hold i klubbens historie.«

Og det er altså ifølge Thompson takket være Klopps kone, der er socialarbejder og ved siden af det skriver børnebøger, at Liverpool er på vej mod store tider på Anfield med deres Champions League sejr i sidste sæson, og et eventuelt Premier League-mesterskab i denne sæson.

Det ville være det første mesterskab i 30 år for Liverpool.