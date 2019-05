Liverpools manager, Jürgen Klopp, er efter Premier League-sejren mod Newcastle nogenlunde optimistisk omkring Mohamed Salahs skadessituation.

»'Mo' blev ramt i hovedet af målmandens hofte, og lægen skulle tage en beslutning, og det blev, at han skulle udgå,« sagde Jürgen Klopp efter kampen:

»Da vi kom ned i omklædningsrummet, sad han og så kampen. Han havde det fint, men vi må vente og se. Det var et ordentligt slag.«

Mohamed Salah måtte udgå fra kampen på en båre midtvejs i anden halvleg efter et sammenstød med Newcastles målmand, Martin Dúbravka.

Det gjorde ondt på Mohames Salah. Foto: NIGEL RODDIS

Efterfølgende er den egyptiske journalist Ziad Mansour på Twitter kommet med følgende landsmanden om det nordafrikanske lands største fodboldstjerne.

'Jeg så lige vores stjerne Mohamed Salah gå helt normalt ud af lægens rum på St. James Park,' lød det.

Skaden kommer på et skidt tidspunkt for Liverpool.

Tirsdag skal holdet slå Barcelona med mindst tre mål i Champions League-semifinalen for at gå videre til finalen. Det er endnu uklart, om Mohamed Salah kan blive klar til dén kamp, hvor Liverpool er bagud 0-3 efter den første kamp.

»I forhold til Barcelona ved jeg intet. Jeg kan ikke skrive jeres overskrifter. Jeg har sagt, hvad jeg har at sige,« sagde Jürgen Klopp lørdag aften.

13. maj skal holdet højst sandsynlig slå Wolves på hjemmebane for stadig at have en chance for at vinde Premier League-trofæet.

Trods Salahs skade mod Newcastle vandt Liverpool alligevel kampen 3-2, da den belgiske angriber Divock Origi headede bolden i mål kort før tid.

Dermed skal vinderen af Premier League-titlen først findes i sidste runde, hvor Liverpool møder Wolves.

Manchester City mangler både at spille mod Leicester på hjemmebane og Brighton på udebane i sidste runde.

Vinder Manchester City begge kampe er holdet engelske mestre.

Spiller City blot uafgjort i én af kampene, og vinder Liverpool sin sidste kamp, bliver Liverpool mestre.

Det vil i så fald være første gang siden 1990.

/ritzau/