Liverpools seneste nederlag i Premier League var 3. januar 2019 mod Manchester City.

Liverpools tyske manager, Jürgen Klopp, jubler efter klubbens utrolige år som ubesejret.

Med sejren på 2-0 over Sheffield United torsdag har Liverpool ikke tabt i Premier League i et helt år.

Seneste nederlag var mod Manchester City 3. januar 2019 for 38 kampe siden.

- Det er exceptionelt. Jeg er meget glad og stolt af mine spillere. Vi må ikke tage noget som dette for givet, siger Jürgen Klopp til nyhedsbureauet AFP.

Med den lange stime af kampe uden nederlag er Liverpool godt på vej til at vinde sit første engelske mesterskab siden 1990.

Liverpool dominerende kampen og satte rekorden for flest vellykkede afleveringer i en Premier League-kamp.

- Det er selvfølgelig dejligt at være ubesejret i et år, men målet i dag var bare at vinde kampen, siger Klopp.

- Vi tænker ikke på det ene år som ubesejret. Vi har i stedet mål for hele sæsonen, siger han.

- Der var heller ingen fest i omklædningsrummet efterfølgende. Det er en intens periode, så spillerne har ikke lyst til drinks, men bare at spille bedre, siger Klopp til det lokale medie Liverpool Echo.

Efter 20 runder i Premier League har Liverpool stadig ikke tabt en ligakamp i denne sæson, hvor de 19 er vundet.

Liverpool har efter 20 kampe i ligaen 13 point ned til Leicester på andenpladsen og 14 ned til Manchester City på tredjepladsen. De to forfølgere har tilmed spillet en kampe mere end Liverpool.

/ritzau/