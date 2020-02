Ifølge Jürgen Klopp er Atlético Madrid en af de sværeste opgaver, man kan stå over for som fodboldspiller.

Liverpool går ind til tirsdagens Champions League-opgør mod Atlético Madrid som stor favorit til at gå videre til kvartfinalen over to kampe.

Men så ligetil er det langtfra, understreger Liverpools tyske manager, Jürgen Klopp.

- At spille mod Atlético Madrid er noget af det sværeste for en fodboldspiller. De er organiserede - en resultatmaskine, siger tyskeren ifølge AFP.

Under Diego Simeone har Atlético Madrid med en bundsolid defensiv og en effektiv offensiv vundet den spanske liga og nået finalen i Champions League to gange.

I sidste sæson tog holdet fra den spanske hovedstad andenpladsen i den spanske liga, men i indeværende sæson har Atlético haft svært ved at nå samme niveau.

Klopp ser imidlertid fortsat store styrker i Atléticos mandskab.

- Deres præstationer i denne sæson er ikke så dårlige, som folk siger, og de har ikke nogen betydning for vores chancer.

- Det er holdet, der kæmper mest for det, som går videre. Ikke det hold, der har klaret sig bedst i La Liga eller Premier League, siger han.

Liverpool har været helt suveræn i den engelske liga i denne sæson. Holdet, der blev nummer to i fjor, har vundet 25 af 26 kampe og spillet en enkelt uafgjort.

Atlético-træner Diego Simeone mener, at Liverpool er i gang med en historisk bedrift.

- Vi har talt om gode hold gennem tiden, og det her Liverpool-hold vil gå over i historien.

- Jeg kan virkelig godt lide Liverpools hold, for de spiller direkte, men kan også omstille sig undervejs og skifte spillestil. Det beundrer jeg, siger den tidligere midtbanespiller ifølge Reuters.

Kampen mellem Atlético Madrid og Liverpool spilles på Wanda Metropolitano i den spanske hovedstad tirsdag klokken 21. Returopgøret finder sted i Liverpool 11. marts.

/ritzau/