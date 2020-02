Jürgen Klopp roser sine Liverpool-spillere efter deres første nederlag i 14 måneder i Premier League.

Efter 44 kampe i Premier League i træk uden nederlag, måtte Liverpool og manager Jürgen Klopp kapitulere lørdag.

Her tabte ligaens suveræne tophold på udebane til Watford, som vandt opgøret 3-0.

Dermed stoppede Liverpools stime. Klubben tabte for første gang i ligaen siden 3. januar i 2019.

I næsten 14 måneder formåede Liverpool at undgå at tabe en kamp i ligaen, og det gør indtryk på Jürgen Klopp.

Han er ovenud tilfreds med sit hold, selv om det første mesterskab i 30 år ikke er en realitet endnu.

- Det er exceptionelt, hvad spillerne har præsteret indtil nu. Men det er ikke slut endnu.

- Vi havde ikke forventet det antal sejre. Det var ikke nemt, og det vil det aldrig være, så nu handler det om at komme videre, siger tyskeren ifølge AFP.

Jürgen Klopp nedtoner betydningen af, at Liverpools stime blev brudt.

- Vi mener ikke, at det er den største katastrofe i verdensfodbolden. Vi mærker nederlaget, men nu har vi muligheden for at vise en reaktion, siger Klopp.

Ismaïla Sarr scorede to gange i anden halvleg, og Troy Deeney sluttede med at gøre det til 3-0, og dermed spillede Watford sig over nedrykningsstregen på en bedre målscore end Bournemouth.

- For mig er den største overraskelse, at Watford kæmper for at blive i rækken, og i øjeblikket kæmper alle hold som vanvittige, siger Jürgen Klopp.

Hos Watford var glæden stor over at være holdet, der stoppede Liverpool i Premier League.

- Det var en ufattelig vigtig sejr for os, men det var kun en enkelt sejr. Liverpool er et utroligt hold, men jeg mener, at vi fortjente sejren, siger manager Nigel Pearson.

Liverpool topper med 79 point og har 22 point ned til Manchester City, som har spillet en kamp færre. Liverpool mangler ti ligakampe. City har 11 kampe tilbage.

Liverpools profil Virgil van Dijk er da heller ikke gået i panik over nederlaget.

- Først og fremmest stor kredit til Watford. Holdet fortjente sejren. Den var hård for os, men sådan er fodbold. Vi er nødt til at forbedre os. Vi er nødt til at gøre det bedre, lød det fra forsvarsstjernen.

Liverpools seneste nederlag var 18. februar, da holdet tabte 0-1 ude mod Atlético Madrid i klubbernes første møde i ottendedelsfinalen i Champions League.

/ritzau/AFP