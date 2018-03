Liverpool-manager Jürgen Klopp mener, at Mohamed Salah er ved at udvikle sig til en af verdens bedste.

Liverpool. Mohamed Salahs helt forrygende Premier League-sæson kulminerede foreløbigt med hele fire mål og en enkelt assist i Liverpools 5-0-nedslagtning hjemme mod Watford lørdag aften.

Og egypterens målshow har fået hans manager i Liverpool, Jürgen Klopp, til at finde de helt store roser frem.

Den tyske manager mener således ikke, at Salah er langt fra den argentinske superstjerne Lionel Messis niveau.

- Jeg synes, at Mo (Mohamed Salah, red.) er på vej derop. Så det er godt.

- Men jeg tror ikke, at Mo eller nogen andre vil sammenlignes med Messi, der har gjort, hvad han har gjort, i så lang tid nu.

Med fire scoringer bragte Salah sig komfortabelt foran på Premier Leagues topscorerliste. Her står han nu noteret for 28 mål.

Nærmeste forfølger er Harry Kane, der i øjeblikket sidder ude med en skade. Den engelske Tottenham-angriber har scoret 24 gange.

Mohamed Salah har i sin karriere været vidt omkring i europæisk fodbold.

I to sæsoner tørnede han ud for schweiziske Basel, inden han blev købt af Chelsea i 2014. Opholdet i London-klubben blev aldrig den helt store succes, og han røg siden til italiensk fodbold.

Her optrådte han for både Fiorentina og Roma, inden Liverpool hentede egypteren tilbage til Premier League forud for denne sæson.

Salah er fortsat kun 25 år. Og Klopp mener, at stabilitet nu er nøglen til, at han kan nå helt op på øverste niveau.

- Ligesom med alt andet i livet, hvis man har evnerne, så skal man vise det hele tiden. Han er rigtig god, og han hjælper os meget.

Liverpool ligger nummer tre i Premier League bag rivalerne fra Manchester United og ligaens suveræne tophold, Manchester City.

/ritzau/AFP