Ikke mange havde regnet med, at Liverpool kunne holde nullet uden Virgil van Dijk, mener Jürgen Klopp.

Flere defensive profiler manglede i tirsdagens Champions League-brag mellem Liverpool og Bayern München.

Alligevel endte kampen uden mål, og alt er fortsat åbent før returopgøret i München om tre uger.

Hos Liverpool var den karantæneramte forsvarsspiller, Virgil van Dijk, på forhånd udset som et stort tab.

Men englænderne formåede alligevel at holde Bayern fra fadet til Liverpool-manager Jürgen Klopps store tilfredsstillelse.

- Vi holdt målet rent uden den store mand (van Dijk, red.). Mange havde regnet med, at det ikke kunne lade sig gøre, siger han ifølge BBC til BT Sport.

- Forsvarsspillet var godt. Der var mange gode ting at tage med. Jeg er ikke helt på månen over præstationen, men jeg er fint tilfreds med kampen, siger Klopp.

I store perioder lignede første halvleg med undtagelse af mål det festfyrværkeri, som mange havde set frem til.

Anden halvleg blev omvendt en taktisk låst affære, hvor hverken Liverpool eller Bayern München var specielt interesseret i at satse på en scoring.

- I første halvleg havde vi de største chancer. Jeg kan ikke huske, at nogen af holdene havde chancer i anden halvleg. Set i det lys var det ikke en Champions League-aften.

- Når man kigger på resultatet, er det fint. Det er ikke et drømmeresultat, men det er et godt resultat, siger tyskeren.

Champions League-topscorer Robert Lewandowski havde svært ved at finde huller i defensiven.

Men Bayern havde også mest fokus på at være godt organiseret, fortæller han.

- Det var en svær kamp. Måske kunne vi have scoret.

- Liverpool er et virkelig farligt hold. Vi skulle stå kompakt i 90 minutter.

- Vi bliver nødt til at score for at gå videre. Jeg håber, vi kan spille bedre på hjemmebane, siger Lewandowski til BT Sport ifølge BBC.

Returopgøret spilles på Allianz Arena 13. marts.

/ritzau/