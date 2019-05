Jürgen Klopp kom med en form for advarsel først.

Og så slog han sig løs.

»De her drenge er 'fucking giants',« buldrede Liverpool-manageren midt i et tv-interview.

Det var selvfølgelig efter tirsdagens magtdemonstration mod FC Barcelona, at Jürgen Klopp ikke kunne lade være med at bruge det forbudte bandeord til at beskrive sine spillere.

Liverpool-glæde. Foto: PETER POWELL Vis mere Liverpool-glæde. Foto: PETER POWELL

»Hvis I vil give mig en bøde, så giv mig en bøde,« sagde tyskeren efter sit bramfri udbrud.

Forinden havde Liverpool mod alle odds vundet med 4-0 over de spanske favoritter, der ellers havde et forspring på 3-0 fra den første Champions League-semifinale.

Derfor var smilet ekstra bredt, da han efter kampen stillede op på engelsk tv til et interview med Gary Lineker.

Her vidste Jürgen Klopp tilsyneladende godt, at han var på vej til at bruge et bandeord foran alverdens seere.

Først kiggede han på sit ur, så sagde han:

»Klokken er 10 minutter over 22, så de fleste børn er nok allerede kommet i seng,« sagde Jürgen Klopp og fulgte derefter op med sit 'fucking'-udbrud.

»Jeg er ikke indfødt, så jeg har ikke et bedre ord for det. De her drenge er utrolige. De var mentalitets-kæmper,« sagde Jürgen Klopp også, mens han fik en minikrammer af Gary Lineker.

Den anden semifinale bliver spillet onsdag aften, og her bliver det afgjort om Ajax eller Tottenham skal møde Liverpool i Champions League-finalen.