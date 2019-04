Jürgen Klopp vil helst være fri.

»Jeg ser det, hvis jeg ikke har andet at lave. Forhåbentlig kan jeg undgå det, for jeg har ingen indflydelse på det,« siger Liverpool-manageren.

Så selv om hans hold er midt i en intens afslutning på Premier League, har Jürgen Klopp ikke tænkt sig at se guldrivalerne Manchester Citys kommende lokalderby mod Manchester United.

Det siger den tyske manager ifølge Daily Mirror.

Guldprogram Liverpool sidste kampe i denne sæson: Huddersfield (hjemme)

Newcastle (ude)

Wolverhampton (hjemme) Manchester Citys sidste kampe i denne sæson: Manchester United (ude)

Burnley (ude)

Leicester (hjemme)

Brighton (ude)

I øjeblikket fører Liverpool Premier League med et forspring på to point ned til Manchester City, men for en kamp mere spillet.

Den forskel i antallet af spillede kampe bliver udlignet onsdag, når de to Manchester-hold brager sammen på Old Trafford. Jürgen Klopp har dog ikke meget tiltro til en hjælpene hånd fra Ole Gunnar Solskjærs hold.

»Det ser ikke ud til, at Manchester United i øjeblikket kan... hvad var resultatet i dag? 0-3? 0-4? Så vi må se. City vil være klar, og så må vi se, om United også er klar,« siger Jurgen Klopp tørt med henvisning til Manchester United 0-4-nederlag til Everton søndag.

Tidligere på sæsonen spiller Liverpool mod Manchester United, da sidstnævnte havde en stor opblomstringsperiode efter fyringen af Jose Mourinho. Den er ovre nu.

Jürgen Klopp fejrer søndagens 2-0-sejr over Cardiff sammen med Trent Alexander-Arnold. Foto: REBECCA NADEN Vis mere Jürgen Klopp fejrer søndagens 2-0-sejr over Cardiff sammen med Trent Alexander-Arnold. Foto: REBECCA NADEN

»Vi spillede ude mod Manchester United, da de var meget bedre, og det blev 0-0,« som Jürgen Klopp siger.

Han vil derfor ikke drømme om, at Manchester United kan tage point fra Manchester City, hvilket vil spille guldfordelen over til Liverpool.

»Hvis United tager et point eller lignende, og vi så slår Huddersfield og herefter tager til Newcastle med en tro på, at den er hjemme, så rammer vi muren. Alle kampe er svære,« siger Jürgen Klopp:

»Vi må bare være fokuserede på vores egne ting. Det er det, der har virket så godt indtil videre, og der er ingen grund til at ændre på det.«

Liverpool holdt liv i guldjagten med en 2-0-sejr over Cardiff søndag (se højdepunkter fra den kamp øverst i artiklen) - samtidig kan holdet se frem til et par afgørende Champions League-semifinaler mod FC Barcelona i de kommende uger.