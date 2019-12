Jürgen Klopp har forlænget sin kontrakt med Liverpool FC til 2024.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Liverpool holder godt fast på klubbens succesfulde manager, Jürgen Klopp, med en kontrakt frem til sommeren 2024.

Premier Leagues øjeblikkelige førerhold har fredag forlænget aftalen med den 52-årige tysker, der i denne sæson har ført storklubben på kurs mod det første engelske mesterskab i tre årtier.

»Da jeg kom hertil i efteråret 2015, følte jeg, at vi var perfekte for hinanden. Nu føler jeg, at det var en undervurdering.«

»Det er kun, fordi jeg har en stor tro på, at samarbejdet er godt for begge parter, at jeg kan forpligte mig til 2024,« siger Jürgen Klopp til klubbens hjemmeside, inden han fortsætter:

»Denne klub er på et så godt sted, jeg kunne ikke overveje at forlade. For alle i fodbold, der håber at konkurrere i et miljø, hvor ethvert element i organisationen er på sit allerbedste - fra støtte fra tilhængere til visioner for ejere - der er ikke være noget bedre sted end dette.«

Efter 16 spillerunder topper Liverpool suverænt Premier League med 46 point. Nærmeste forfølger fra Leicester har otte point færre.

Tyskeren kom til Liverpool for fire år siden. Selv om det endnu ikke er blevet til en titel i den engelske liga, så er klubben blevet en europæisk magtfaktor under tyskerens ledelse.

De seneste to sæsoner har Liverpool været i finalen i Champions League. I sidste sæson vandt klubben Europas største klubturnering efter en finalesejr over Tottenham.

I denne sæson er klubben på vej mod deres første Premier League-titel i 30 år. En titel som fansene hungrer så meget efter.

De topper ligaen med 46 point efter 16 kampe, efter at de ikek har tabt en eneste kamp endnu. De har otte point ned til Leicester på andenpladsen. Derudover er Liverpool også videre til ottendedelsfinalerne i Champions League.