Liverpool gjorde sig ikke fortjent til en semifinaleplads i CL med tirsdagens præstation, mener Jürgen Klopp.

Liverpool har brug for en af sine karakteristiske magiske aftener på Anfield, hvis holdet i næste uge skal gå videre mod Real Madrid.

I tirsdagens første duel i Champions League-kvartfinalen tabte englænderne 1-3 på udebane til spanierne.

Gæsternes præstation har Liverpool-manager Jürgen Klopp ikke meget pænt at sige om.

- Hvis man vil gå videre til semifinalerne, skal man gøre sig fortjent til det. Det gjorde vi ikke i aften (tirsdag, red.), særligt ikke i første halvleg. Det eneste gode, jeg kan sige om kampen - ud over at vi scorede - er, at det kun var første af to opgør, siger tyskeren ifølge uefa.com efter kampen.

Liverpool-forsvaret så skrøbeligt ud i store dele af kampen mod Real Madrid, der gik til pause foran 2-0 efter mål af Vinicius Junior og Marco Asensio.

Ved første mål blev forsvaret overrumplet af en lang bold fra Toni Kroos, og ved 2-0-målet forærede Trent Alexander-Arnold bolden til Asensio, der kvitterede for gaven ved at fordoble føringen.

- Det var svært. Vi spillede mod et godt hold. Vores præstation i første halvleg var ikke god. Vi tabte den hurtigt efter simple afleveringer. I to ombæringer var vi ikke koncentrerede nok, og så scorede de, siger Liverpools Georginio Wijnaldum til britiske BT Sport efter kampen.

Mohamed Salah bragte lidt håb tilbage efter pausen, før Vinicius Junior lukkede kampen. Men anden halvleg var bedre, mener hollænderen.

- Vi spillede vores eget spil, og det var derfor, vi scorede. Desværre scorede de også, og det gør det svært.

- Det (målet, red.) gav os selvtillid. Men vi havde håbet på et bedre resultat, siger Wijnaldum.

Returopgøret spilles på Anfield onsdag i næste uge.

