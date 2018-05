Zinedine Zidane er en fantastisk træner, mener Jürgen Klopp før CL-finalen mellem Real Madrid og Liverpool.

Kijev. Liverpool-træner Jürgen Klopp er Zidane-fan.

Sådan må Liverpool-trænerens pressemøde fredag før lørdagens Champions League-finale mellem Real Madrid og Liverpool næsten tolkes.

På pressemødet sparede Klopp ikke på sine roser til Real Madrid-træner Zinedine Zidane, der som spiller hørte til blandt verdens bedste i sin generation.

Zidane tog over i Real Madrid i januar 2016 i sit første trænerjob på højeste plan, og siden har franskmanden blandt andet sikret den spanske storklub to Champions League-trofæer.

Lørdag kan han sætte ny rekord ved at blive den første træner, der vinder Champions League tre sæsoner i træk, ligesom Real Madrid vil være den første klub til at præstere en stime i turneringens nuværende format.

- Zidane har været en fighter i hele hans liv. Når man vokser op i Marseille, som han gjorde og har den karriere, han har haft, så er man nødt til at være en fighter.

- Han var en af verdens fem bedste spillere nogensinde. Han var så god en spiller, at det så ud, som om han ikke behøvede at kæmpe, men det gjorde han, siger Jürgen Klopp.

Tyskeren tiltrådte som træner i Liverpool i oktober 2015.

- Jeg har været i Liverpool i længere tid, end han (Zidane, red.) har været træner, og han kan vinde Champions League for tredje gang i træk. Det er aldrig sket før, så enten er han heldig, eller også er han genial.

- Jeg foretrækker at kalde ham genial, som han var som spiller, siger Klopp.

Real Madrid kneb sig videre fra kvartfinalen med en samlet 4-3-sejr over Juventus i et opgør, hvor Cristiano Ronaldo sikrede sejren efter et kontroversielt straffespark.

I begge semifinaleopgør mod Bayern München måtte Real også modstå Bayern Münchens offensiv flere gange.

- Jeg har set holdet spille. Det er fantastisk fodbold. Det er organiseret, når det skal være. Der er kaos, når der skal være kaos, og når man har alle de verdensklassespillere, så er det sådan, det skal være, siger Klopp.

Champions League-finalen fløjtes i gang i Kijev lørdag klokken 20.45.

/ritzau/Reuters