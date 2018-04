Liverpool står med det ene ben i Champions League-finalen efter sejren på 5-2 hjemme over Roma i den første semifinale tirsdag.

Manager Jürgen Klopp kunne længe nyde et sandt Liverpool-show og en føring på 5-0, men der blev dryppet malurt i bægeret med to Roma-scoringer i de sidste ti minutter.

»Det var tæt på perfekt. Det var det i 80 minutter. Jeg ville gerne have vundet 5-0 eller 5-1, da alle mål tæller meget, men 5-2 er stadig et fantastisk resultat, som jeg ikke havde regnet med på forhånd,« siger Klopp til TV3+.

Roma holdt stand i 35 minutter, men så scorede Liverpool fem gange på 35 spilminutter. Særligt Mohamed Salah og Roberto Firmino var sprudlende med hver to mål og to assister.

»Det var en fremragende indsats. Det ændrede kampen, da vi kom bag Romas forsvar med lange og dybe løb. Det kunne de ikke dæmme op for, og vi kunne have scoret flere mål.«

»Men i stedet scorede Roma to gange, men Liverpools måde at spille på er med alt inklusivt. Det er på den hårde måde,« lyder det fra manageren.

Forsvarsspilleren Virgil van Dijk ærgrede sig også over de sene Roma-scoringer.

»Det er flot at score fem mål mod et stærkt hold som Roma, men lige nu fylder det meget i hovedet, at vi indkasserede to mål til sidst. Det er frustrerende og må ikke ske. Det skal vi kunne gøre bedre.«

»Men 5-2 er stadig et godt resultat, men vi ved, at der venter en svær kamp i Rom. Men vi er klar til den,« siger Virgil van Dijk til TV3+.

Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain måtte i øvrigt udgå efter 18 minutter med en skade. Ifølge Klopp er det formentlig en alvorlig af slagsen, tilføjede han på tv efter kampen.

Der er returkamp i Rom næste onsdag.

/ritzau/