- Vi er ikke blinde for, at vi har et problem. Sådan siger Jürgen Klopp efter endnu et opgør uden sejr.

Efter 0-1-nederlaget til Southampton mandag aften erkender Liverpool-manager, Jürgen Klopp, at holdet er inde i en dårlig stime.

- Vi er nødt til at erkende, at det er en rusten periode, siger Klopp.

Det var tredje Premier League-kamp i træk, at Liverpool gik fra banen uden en sejr.

- Det er kun, hvis du kender problemet, at du kan løse problemet. Vi er ikke blinde. Vi er nødt til at kæmpe og spille igennem det her, siger tyskeren.

Nederlaget til Southampton, der var Liverpools første nederlag i ligaen i tre måneder, kan muligvis fremskynde holdets jagt på en spiller til midterforsvaret i transfervinduet i januar.

Uden Virgil van Dijk, Joe Gomez og Joel Matip, der alle er skadede, satte Jürgen Klopp mandag midtbanespillerne Fabinho og Jordan Henderson ned i forsvaret.

Southampton havde ikke scoret i deres sidste tre kampe, men skulle kun bruge to minutter, før den tidligere Liverpool-spiller Danny Ings lobbede bolden over Alisson Becker i målet.

- Det var ikke kun den dårlige start, der gjorde det, men den dårlige start gjorde helt klart livet meget svært i aften, siger Jürgen Klopp.

Liverpool har før gravet sig ud af problemer med sene mål, men holdet har ikke været i stand til det på det seneste. Siden jul har holdet således også tabt point mod West Bromwich og Newcastle.

Liverpool beholder førstepladsen i ligaen med sine 33 point, men Manchester United har samme pointantal og spillet en kamp mindre.

De to hold mødes søndag den 17. januar.

