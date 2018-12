Liverpool suser afsted i Premier League, men Jürgen Klopp forsøger fortsat at nedtone mesterskabsdrømmen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har længe gjort, hvad han kunne for at nedtone mesterskabssnakken omkring klubben.

Det bliver dog sværere og sværere, i takt med at resultaterne fortsætter, og efter lørdagens knusende 5-1-sejr hjemme over Arsenal i Premier League blev der igen sat fokus på titelsnakken.

- Jeg er ikke den klogeste person i verden, men jeg er heller ikke idiot. Det er ikke vigtigt, hvor stort et forspring man har i december, lød det ifølge nyhedsbureauet AP fra Klopp efter sejren.

På den måde forsøgte Klopp igen at nedtone drømmene om det første mesterskab i Liverpool siden sæsonen 1989-90, ligesom han for nylig mente, at Manchester City var nærmest urørlige i ligaen.

Liverpool er eneste ubesejrede mandskab i ligaen. Klubben har blot lukket otte mål ind i 20 kampe, mens der er scoret 48 gange i den anden ende.

Vinder City søndag over Southampton, vil Liverpool stadig være syv point foran Josep Guardiolas tropper.

- Vi har aldrig tænkt på det (forspringet, red.). Det er et slag for journalister og fans, men det kan vi ikke være en del af.

- Det er klart, at folk reagerede efter Tottenhams resultat, men det gjorde vi ikke i omklædningsrummet, hvor koncentrationen kun var på vores egen kamp, siger Klopp

Liverpool kom ellers bagud 0-1 efter ti minutter, hvilket var første gang i næsten et år, at Liverpool på hjemmebane kom bagud i en ligakamp.

Reaktionen kom dog prompte, da Roberto Firmino på to minutter ændrede 0-1 til 2-1. Senere scorede Firmino hattrick, mens også Sadio Mané og Mohamed Salah scorede i sejren.

- Reaktionen var tydeligvis brillant. Vi har ikke lukket så mange mål ind i denne sæson, så man ved aldrig rigtig, hvordan man reagerer på det, siger Klopp.

Han kan se frem til et vaskeægte brag, når Liverpool i næste ligakamp gæster Manchester City 3. januar.

/ritzau/AFP