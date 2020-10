En fuldstændig forkert reaktion på det første Aston Villa-mål var medvirkende til stort nederlag, mener Klopp.

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener, at hans hold søndag aften gjorde "alt, hvad man ikke skal gøre i en fodboldkamp".

Det siger han efter et ydmygende 2-7-nederlag til Aston Villa på udebane.

I kampen blev Liverpool det første forsvarende mesterhold, der har ladet syv mål gå ind i en ligakamp, siden Arsenal gjorde det samme i 1953.

Villa-nyindkøbet Ollie Watkins lavede hattrick i første halvleg og satte dermed kursen mod en vild sejr, mens Liverpool leverede langt under niveau.

- Vi spillede kampen over i deres hænder med alle de mål. Derefter gik kampen i en bestemt retning, siger Klopp.

- Der var stadigvæk gode øjeblikke, men vores gode øjeblikke førte ikke til noget andet end Mohamed Salahs to mål.

Liverpool havde kampen igennem også flere chancer for at ændre på de ydmygende cifre.

Men det endte alligevel med et resultat, der gav genlyd i fodboldverdenen.

- Alle deres gode øjeblikke førte til en stor chance eller mål, og det gør en verden til forskel. Alt, hvad man ikke skal gøre i en fodboldkamp, gjorde vi til aften, men også ros til Aston Villa, for de pressede os, siger Klopp.

Det var Liverpool-målmanden Adrian, som var med til at sætte Villa-målfesten i gang ved at lave en fejlaflevering, som Aston Villas kantspiller Jack Grealish udnyttede til at sætte Watkins op til en nem 1-0-scoring.

Og herefter mistede Liverpool besindelsen, mener manageren.

- Det første mål havde stor effekt, men det burde det ikke have haft, siger Klopp.

- Vi har ladet mål gå ind på den måde førhen, men reaktionen var ikke god, og vi var helt ude af os selv.

/ritzau/Reuters