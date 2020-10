Jürgen Klopp roser FC Midtjylland for at have haft en god organisation og spillet med stort mod på Anfield.

To Champions League-kampe har resulteret i to nederlag og en målscore på 0-6 for FC Midtjylland.

Men de danske fodboldmestre er ikke bare tyndt øl i mesterholdenes turnering.

Det siger Liverpool-manager Jürgen Klopp, efter at hans mandskab tirsdag aften besejrede midtjyderne 2-0 på Anfield, selv om Klopp stillede op med et reservepræget hold.

- Det eneste, de skal tænke på, er, hvor gode de var, og hvor godt organiseret de var. Fodbold handler ikke om, hvad folk siger om én før en kamp. Man har 90 minutter til at vise, hvem man virkelig er, og det viste de i aften. Wow.

- Det bliver svært for alle, der møder dem, for de er virkelig godt organiseret, og de er fulde af mod. Det er et ordentligt fodboldhold, og det er fortjent, at de er med i Champions League, siger Klopp til TV3+.

Samtidig nedtoner han den batalje, som han havde med Brian Priske på sidelinjen, efter at Jens-Lys Cajuste havde begået en hård tackling og fået gult kort.

Liverpools forsvarsstjerne Virgil van Dijk er langtidsskadet. Derfor brugte han den normale defensive midtbanespiller Fabinho i centerforsvaret mod FC Midtjylland, men han udgik skadet i første halvleg.

- Det var det sidste, vi havde brug for. Jeg ved, at han følte noget i baglåret, og det er ikke godt. Han kunne godt have spillet videre, men han kunne ikke spurte, så vi må se. Vi ved mere, når han er blevet undersøgt, siger Klopp til britiske BT Sport.

