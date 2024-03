Jürgen Klopp var noget anspændt, da han mødte den danske presse efter det dramatiske nederlag mod Manchester United.

Du kan se klippet øverst i artiklen.

Under to minutter inde i interviewet med Viaplays Niels Christian Frederiksen kogte tyskeren over på grund af de spørgsmål, danskeren stillede ham.

Interviewet forløb sådan her:

Normalt er intensitet en stor del af jeres spil, så hvordan kan det være, at det blev så svært i den forlængede spilletid?

»Det er lidt af et dumt spørgsmål, er jeg nødt til at sige. Vi har spillet, jeg ved ikke hvor mange kampe på det seneste, og jeg ved ikke, hvor mange kampe United helt præcis har spillet. Det er sport. Jeg er virkelig skuffet over det spørgsmål, men du tænkte selvfølgelig, at det var godt.«

Så for mange kampe…

»Det synes vi ikke,« lyder det så fra den karismatiske Liverpool-træner, der bliver så rasende, at han forlader interviewet.

»Ah, come on. Du er åbenlyst ikke i fantastisk form, og jeg har ikke nerverne til dig. Sådan et spørgsmål. Hvad er der galt med dig? Hvad ville du med det?«

Liverpool tabte Cup-kvartfinalen mod Manchester United 3-4 efter den forlængede spilletid.

