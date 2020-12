Flere medier har spekuleret i, at Mohamed Salah vil væk fra Liverpool, men det afviser egypterens manager.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, garanterer, at den egyptiske verdensstjerne Mohamed Salah er glad og tilpas i klubben.

Det siger tyskeren på et pressemøde forud for Liverpools hjemmekamp mod West Bromwich søndag.

Udmeldingen kommer, efter at Salah i sidste weekend fortalte den spanske avis AS, at han beundrer Real Madrid og Barcelona. Det har fået flere britiske medier til at spekulere på, om egypteren vil væk fra de engelske mestre.

Men det afviser Klopp.

- Mo (Salah, red.) er et godt sted og er i godt humør. Han er i rigtig god form, og det er det vigtigste for mig.

- Vi har ingen billeder (fra træningsbanen, red.) her til morgen, men hvis vi havde, så ville I have set ham grine en masse, siger tyskeren og tilføjer:

- Resten er dejligt for jer (medierne, red.) at skrive om, men internt er der ingen problemer.

Hvis Mohamed Salah er utilfreds i Liverpool, så har det ikke været til at se på hans præstationer i denne sæson.

Egypteren har scoret 13 mål i lige så mange kampe i Premier League, hvilket har hjulpet klubben til tops i tabellen forud for den travle periode mellem jul og nytår.

Det er tredje sæson i træk, at Liverpool fører ligaen ved juletid, men Klopp ved, at der stadig er lang vej endnu, før holdet kan begynde at tænke på endnu et mesterskab.

- For to år siden vandt vi ikke ligaen, efter at vi lå øverst til jul.

- Det er den bedste position, du kan have på det tidspunkt, men det er også det. Det er rart. Intet andet. Hvis vi vil gøre noget specielt, så er vi nødt til at fokusere, indtil sæsonen er slut, siger Klopp.

Den tyske managers tropper er storfavoritter mod nedrykningskandidaterne fra West Bromwich, der ligger næstsidst i tabellen med bare syv point efter 14 kampe.

Liverpool vandt holdets seneste kamp med hele 7-0 ude mod Crystal Palace.

/ritzau/Reuters