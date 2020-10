Jürgen Klopp var lun på et længere besøg hos Steinlein & co.

Liverpools karismatiske succes-manager, Jürgen Klopp, havde lommerne fulde af lovprisninger over FC Midtjylland og Danmark, da han mandag holdt pressemøde forud for tirsdagens Champions League-kamp mod midtjyderne på Anfield.

Tyskeren med det brede hvide smil og den rungende latter afslørede, at han engang var tæt på at tage på 'studieophold' i Herning – for fodboldprojektet på heden havde gjort ham meget nysgerrig.

»Efter at have set FC Midtjylland i går (lørdag, red.) ved jeg meget om dem. Men jeg kendte også en smule til dem i forvejen. Jeg kendte deres historie, kendte til de ting, de prøver på – og at de gør tingene på en ny måde.«

»De arbejder meget fokuseret, har en spændende tilgang til tingene, og jeg må bare sige, at det er et meget interessant projekt,« lød det fra Jürgen Klopp, inden han afslørede, at han engang var på vej til Herning.

»Det er ved at være fem år siden, men i min trænerpause var jeg faktisk meget interesseret i at tage op og besøge dem i en periode. Bare for at se, hvad det er, de helt konkret gør.«

»Men så skrev jeg under med Liverpool og måtte droppe besøget. Men det viser bare, at allerede for fem år siden var FCM en ret interessant klub. Og det er det stadig,« lød det Klopp.

Mesterskabstræneren havde i øvrigt ikke tænkt sig at undervurdere FCM, blot fordi herningenserne fik klask i Champions League-debuten hjemme mod Atalanta.

»I går (søndag, red.) så jeg en masse kampe med dem, så nu har jeg det hele billede. Og de er gode...de er virkelig gode. 0-4-nederlaget til Atalanta var ikke en 0-4-kamp. Midtjylland var virkelig med i den kamp, og boldbesiddelsen var ret lige.«



»Det bliver en udfordring – en stor udfordring. Vi skal være klar, og det prøver vi at være,« understregede Jürgen Klopp.