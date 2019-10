Ifølge manager Jürgen Klopp er det ikke sikkert, at Liverpool kan spille kvartfinalen i Liga Cuppen.

Efter ti mål og straffesparkskonkurrence lykkedes det med møje og besvær Liverpool at slå Arsenal onsdag aften og blive klar til kvartfinalen i den engelske Liga Cup.

Men det er slet ikke sikkert, at Liverpool kan deltage, siger manager Jürgen Klopp ifølge BBC Sport.

Kvartfinalerne skal efter planen afvikles i uge 51. Allerede nu står det klart, at Liverpool samme uge - onsdag 18. december - skal spille semifinale i VM for klubhold i Qatar.

- Hvis de ikke finder et passende tidspunkt - ikke klokken tre om natten juledag - så spiller vi ikke, siger Klopp ifølge BBC.

- Sådan noget bliver man nødt til at tænke over. Hvis du har et program, hvor et hold ikke kan deltage i alle kampe, så bliver man nødt til at genoverveje det. Forhåbentlig begynder man på det på et tidspunkt, og forhåbentlig er det tidspunkt nu.

Liverpool deltager i VM for klubhold som vinder af den europæiske Champions League, og foruden semifinalen skal holdet spille bronzekamp eller finale samme uge.

Den travle kalender, der blandt andet tæller et travlt juleprogram i december, betyder, at holdet har midtugekampe i samtlige uger frem til årsskiftet. Eneste undtagelse er landskampspausen i midten af november.

Næste ledige tidspunkt for Liverpool er mellem 11. og 19. januar, skriver BBC.

I forvejen skulle Liverpool have mødt West Ham 20. december i Premier League, men den kamp er udskudt på grund af klub-VM.

I Liga Cuppen spillede Liverpool og Arsenal 5-5 i ordinær tid, før Liverpool vandt i straffesparkskonkurrence. Torsdag formiddag trækkes der lod til kvartfinalerne.

/ritzau/