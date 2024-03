Norges fodboldpræsident vil stemme for forslaget om, at Uefa-præsident kan sidde på posten i mere end 12 år.

Fodboldforbundene i Danmark og Sverige har allerede meldt ud, at de støtter forslaget om, at Alexander Ceferin kan sidde i mere end 12 år som præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), og torsdag følger Norges forbund trop.

Lise Klaveness, der er præsident i Det Norske Fodboldforbund (NFF), vil stemme ja til forslaget, der skal stemmes om på torsdagens Uefa-kongres.

Det bekræfter hun over for norsk TV 2 ifølge NTB.

- Vi har bestemt os. Vi er en gruppe, der har tænkt over det og er kommet frem til at stemme for forslaget, siger Lise Klaveness.

På torsdagens kongres skal de 55 medlemslande i Uefa stemme om flere ting. Blandt de 29 forslag i lovpakken er en vedtægtsændring, der kan gøre det muligt for Ceferin at have præsidentjobbet i mere end 12 år.

I 2016 overtog Ceferin posten som Uefa-præsident, og året efter indførte man reformer, der skulle sikre, at man kun kunne sidde i tre perioder af fire år som præsident.

Sagen er dog den, at Ceferin i perioden fra 2016 til 2019 ikke var præsident i en hel valgperiode, og blandt torsdagens forslag er, at de tre år ikke skal tælle med i de maksimale tre perioder, man kan sidde som præsident.

- I medierne kan det komme til at se ud som, at Alexander Ceferin får lov til at sidde, så længe han vil. Det er ikke det, vi taler om, understreger Klaveness.

Hun er blevet overbevist om at stemme for forslaget efter samtaler med Ceferin.

- I samtalerne med mig har han været tydelig om, at det er en teknisk ændring, som han ikke har noget med at gøre. Jeg kan ikke holde ud at leve mit liv på andre måder end at tro på, hvad folk siger, lyder det fra den norske fodboldpræsident.

Forslaget har andre steder fået hård kritik, og for nylig sagde Zvonimir Boban op som Uefas fodboldchef i protest.

