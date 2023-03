Lyt til artiklen

Det bliver nogle godt slidte landsholdsspillere, der i aften lægger hovedet på puden i den kasakhiske hovedstad, Astana.

For de fleste kom meget sent i seng torsdag og stod tidligt op fredag – for at kunne se frem til en syv og en halv timers lang flyvetur over fem tidszoner. Og de må helst ikke sove for at kunne håndtere den fem timers tidsforskel.

Jens Stryger Larsen var ret klatøjet, da han satte sig ned for at tale med den fremmødte presse morgenen efter 3-1-sejren over Finland.

»Jeg sov først ved 02.30-tiden. Vi fik lige lidt mad og sad og snakkede lidt – så listede vi op på værelserne. Og så kunne jeg selvfølgelig ikke sove, fordi adrenalinet pumpede.«

»Men jeg var til gengæld tidligt oppe. Jeg tror, jeg var den første nede ved morgenmaden. Jeg har jo en lille én derhjemme, så jeg er vant til at stå op tidligt. Jeg var dernede lidt i 08.«

Landstræner Kasper Hjulmand kunne også tælle sine søvntimer på én hånd.

»Nej, det blev kun til et par sporadiske timer. Jeg så kampen igennem – sad med vores analyzer og fik klippet nogle sekvenser til, så jeg har en præsentation klar til spillerne.«

Og nu venter altså en lang flyvetur, hvor landsholdets lægestab har advaret spillerne mod at sove for meget. For ellers bliver det problematisk at komme ind i Kasakhstan-søvnrytmen. Men det bliver en svær opgave.

»Jeg tror, det er mission impossible for mig at holde mig vågen. Jeg sov ikke ret meget i nat. Har svært ved at sove efter kamp. Så jeg får nok en lille skraber i flyet, men det er nok også okay,« lyder det fra angriber Jonas Wind.

Kasakhstan er nok den længste udebanetur, som landsholdet overhovedet kan blive udsat for i en kvalifikation.

»Man skulle jo tro, vi nærmest skulle spille i Sydamerika med den tur, vi skal på. Men det er en del af det. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det er bare om at få det overstået,« konstaterer Espanyol-stjernen Martin Braithwaite.

For at undgå, at spillerne falder i søvn under flyveturen, har landsholdsledelsen arrangeret aktiviteter i luften. Blandt andet er der lagt ekstra måltider op – og lægestaben smækker en massagebriks op bagest i flyet.

»Jeg har aldrig prøvet før, at man kan få massage på flyet,« lyder det fra Jens Stryger Larsen

»Mon ikke jeg kan snige mig op på briksen? Jeg er jo en af de ældre, haha.«