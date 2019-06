Fem Barcelona-spillere er på top-10-listen over Champions Leagues bedste mål, som toppes af Cristiano Ronaldo.

Det lykkedes ikke Cristiano Ronaldo at vinde Champions League for fjerde år i træk, da han i år med Juventus røg ud i kvartfinalen i turneringen.

Men den 34-årige fodboldstjerne, som i de tre foregående år vandt trofæet med Real Madrid, kan i stedet glæde sig over, at han har scoret turneringens bedste mål i denne sæson.

Det skriver Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der har kåret top-10 over de flotteste mål i sæsonens Champions League.

Ronaldos klassemål faldt i gruppekampen mod Manchester United i november, hvor portugiseren på fornem vis timede sit løb og fik sendt en lang aflevering fra Leonardo Bonucci i nettet på første berøring.

Det næstbedste mål i turneringen blev Lionel Messis frisparksperle i semifinalen mellem FC Barcelona og Liverpool.

Foruden Messi er yderligere fire Barcelona-spillere med på top-10-listen.

Det er Luis Suarez for det første mål i semifinalen mod Liverpool, Philippe Coutinho for et mål i kvartfinalen mod United, Ousmane Dembélé for et mål mod Tottenham i gruppespillet og Ivan Rakitic ligeledes for et mål mod Tottenham.

Derudover er Sadio Mané fra Liverpool, Leroy Sané fra Manchester City, Kylian Mbappé fra Paris Saint-Germain og Raheem Sterling fra City på listen.

Flere af spillerne går også igen på turneringens all star-hold, som domineres af Liverpool, der vandt trofæet i år. På holdet er:

Målmænd: Alisson Becker (Liverpool), Marc-André ter Stegen (Barcelona).

Forsvarsspillere: Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax), Jan Vertonghen (Tottenham), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool).

Midtbanespillere: Moussa Sissoko (Tottenham), Hakim Ziyech (Ajax), Kevin De Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax), Tanguy Ndombele (Lyon), Georginio Wijnaldum (Liverpool), David Neres (Ajax), Raheem Sterling (Manchester City).

Angribere: Lionel Messi (Barcelona), Dusan Tadic (Ajax), Sadio Mané (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lucas Moura (Tottenham).

I udvalget, som har stået for kåringerne, sidder blandt andre Peter Rudbæk, David Moyes, Gareth Southgate, Raúl og Roberto Martínez.

/ritzau/