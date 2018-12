FC København generobrede søndag aften sin førsteplads i Superligaen med en stensikker 3-0-sejr over Esbjerg i Parken.

Herunder kan du se, hvordan B.T. vurderede indsatsen fra de involverede spillere.

FC København (4-4-2)

Jesse Joronen 7

Peter Ankersen 8

Denis Vavro 7

Andreas Bjelland (ud: 45) 7

Nicolai Boilesen 8

Robert Skov 8

Carlos Zeca 7

Jan Gregus 6

Rasmus Falk 7

Jonas Wind (ud. 65) 6

Dame N'Doye (ud. 72) 9

Sotirios Papagiannopoulos (ind. 45) 7

Pieros Sotiriou (ind. 65) 6

Carlo Holse (ind. 72) Uden for bedømmelse

Esbjerg fB (4-3-3)

Jeppe Højbjerg 6

Daniel Francis Any 5

Rodolph Austin 4

Markus Halsti 5

Jesper Lauridsen 7

Jacob Lungi Sørensen (ud. 77) 7

Lasha Paunashvili 6

Joni Kauko 6

Matthias Kristensen 5

Adrian Petre (ud. 85) 5

Emmanuel Oti (ud. 70) 7

Adnane Tighadouini (ind. 70) uden for bedømmelse

Mark Brinch (ind. 77) uden for bedømmelse

Yuri Yakovenko (ind. 85) Uden for bedømmele