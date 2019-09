Paris Saint-Germain har gennem flere år satset stort på succes i Champions League uden at gå hele vejen.

Nu er tiden måske kommet. Onsdag aften fik den franske mesterklub en særdeles lovende start på dette års turnering med en hjemmesejr på 3-0 over Real Madrid i første spillerunde i gruppe A.

PSG-angriberen Angel Di Maria førte an med to scoringer mod sin tidligere arbejdsgiver, der nærmest blev spillet af banen i en hæsblæsende parisisk forestilling.

I overtiden stod Thomas Meunier for kampens sidste scoring, efter at gæsternes forsvar var blevet udspillet.

Klasseforskellen på de to hold var overraskende stor, og det var ekstra imponerende, eftersom PSG's normale fronttrio bestående af Neymar, Kylian Mbappé og Edinson Cavani sad på tribunen.

Neymar var i karantæne, mens Mbappé og Cavani er ude med skader.

De franske værter spillede i et tempo, som et noget tungt Real Madrid-hold slet ikke kunne følge.

Efter et lille kvarter var det en serie af hurtige pasninger, der bragte Di Maria fri tæt foran mål. Her fik argentineren fra en skarp vinkel trykket bolden ind ved nærmeste stolpe til 1-0.

Efter godt en halv time demonstrerede Di Maria godt overblik, da han med stor præcision fra kanten af straffesparksfeltet lagde bolden ind ved stolpen til 2-0 uden chance for Thibaut Courtois i Real-målet.

I den modsatte ende var Gareth Bale næsten alene om at true hjemmeholdets mål.

Bale havde som en af få på Real Madrid-holdet et godt tempo i sit spil, og så var der også snert over waliserens skud.

Gareth Bale havde blandt andet et nærgående frisparksforsøg og fik også korrekt underkendt en scoring efter et VAR-gennemsyn, efter at han havde ramt bolden med hånden.

Gæsternes øvrige angribere Karim Benzema og specielt Eden Hazard viste stort set ingenting.

Bedømt på onsdagens kamp havde det været en stor fejl, hvis Real-træner Zinedine Zidane havde fået opfyldt sit ønske om at sælge den løntunge Bale denne sommer.

PSG havde flere muligheder for at gøre sejren endnu større, men først i overtiden kom det tredje mål.

Her kombinerede Juan Bernat og Thomas Meunier sig igennem Real Madrid-forsvaret, og til sidst kunne belgiske Meunier gøre det til 3-0.

Med et kvarter tilbage fik Real Madrids Benzema underkendt et mål. Sandsynligvis fordi gæsternes Lucas Vázquez, der kom fra en offside-position, blokerede udsynet for PSG-keeper Keylor Navas.

Det er langt fra første gang, at den franske storklub har gjort det godt i de tidligere faser af Champions League. Flere gange har det set lovende ud, men holdet er aldrig nået længere end til kvartfinalen.

I den anden kamp i gruppe A spillede Club Brugge og Galatasaray tidligere på onsdagen 0-0.

