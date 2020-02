Jürgen Klinsmann stopper som cheftræner for fodboldklubben Hertha Berlin efter bare ti uger i jobbet.

Det meddeler han i et opslag på Facebook, hvor han langer ud efter klubben.

'Som cheftræner behøver jeg tilliden fra personerne, der er involveret i denne opgave (at redde Hertha fra nedrykning, red.), men det er ikke sket.«

'Overensstemmelse, sammenhold og fokus på det rigtige er de vigtigste grundpiller, specielt i en nedrykningskamp. Hvis det ikke kan garanteres, kan jeg ikke udnytte mit potentiale som træner og derfor ikke leve op til mit ansvar.'

Soccer Football - DFB Cup - Third Round - Schalke 04 v Hertha BSC - Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germany - February 4, 2020 Hertha BSC coach Jurgen Klinsmann before the match

'Derfor, efter stor omtanke, er jeg kommet til den konklusion, at jeg må opgive min position som cheftræner i Hertha og forlade min oprindelige plads gennem lang tid som medlem af den rådgivende bestyrelse,' skriver Jürgen Klinsmann.

Ved Klinsmanns offentliggørelse af sit stop på Facebook cirka 10.10 tirsdag formiddag har Hertha Berlin ikke meldt noget ud om den 55-åriges stop som træner.

Den tyske landsholdslegende kom til klubben i slutningen af november efter Ante Covic.

Han nåede at stå i spidsen for holdet i ni Bundesliga-kamp og en enkelt pokalkamp. I sidstnævnte røg man ud efter forlænget spilletid til Schalke, mens de ni Bundesliga-kampe kastede tre sejre, tre uafgjorte og tre nederlag af sig.

Hertha Berlin ligger på 14.-pladsen i Bundesligaen og har seks point ned til nedrykningsstregen.

Klinsmann har tidligere været træner for det tyske landshold, Bayern München og det amerikanske landshold.

Som spiller var han forbi klubber som VfB Stuttgart, Inter, Monaco, Tottenham, Bayern München og Sampdoria.

/ritzau/