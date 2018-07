Jannik Vestergaard kan nu kalde sig Southampton-spiller.

Og ikke nok med det, så kan han også kalde sig Danmarks til dato dyreste fodboldspiller, efter sit skifte fra Borussia Mönchengladbach til den engelske Premier League. Prisen? 25 millioner euro svarende til cirka 186 millioner kroner.

I et stort interview med B.T. fortæller 25-årige Jannik Vestergaard om sit skifte, prisen, og hvordan skiftet blot er et skridt på vejen.

Jannik, nu er du endelig Southampton-spiller. Hvordan har de sidste par døgn været?

»Det har været spændende og sjovt. Jeg har lige været på ferie, og så fløj vi direkte til England i tirsdags. Her var der så lægetjek, og efterfølgende var det så bare tilbage til hotellet og overnatte. Så har der så lige været et par dages ventetid, og det er skønt, at det endeligt er officielt,« fortæller Jannik Vestergaard, da B.T. fanger ham over telefonen.

Du er nu Danmarks klart dyreste fodboldspiller nogensinde. Hvordan er det?

»Det er jo egentlig ikke noget, som jeg har noget med at gøre. Det er noget, som klubberne har forhandlet om, så for mig handler det om, at jeg skal hen og spille fodbold for en rigtig sund klub i England, der i mange af de sidste år har leveret rigtig gode resultater. Og det er egentlig der, mit fokus ligger. Det andet er en sidehistorie, men det er da meget sjovt at tænke på og måske også kunne se tilbage på om mange år. Men jeg tror, det er noget, som er sjovere for medierne end for os.«

Der er jo mange fine navne på den liste, som du nu topper. Det vidner vel også om en vis kvalitet hos dig?

»Ja, det tænker jeg, det gør. Jeg tror ikke, at de ville have kastet penge efter mig, hvis de ikke var overbevist, og for mig er det selvfølgelig også et klap på skulderen om, at jeg gør noget rigtigt, og at der er nogen, der tror på mig.«

Rekorden er jo næsten lige blevet sat af Thomas Delaney, og den slår du nu med længder. Er det noget, som fylder noget som helst for dig?

»Jeg tror, at jeg tager det som et tegn på, at jeg gør det godt og fint, men mere end det, tror jeg ikke, jeg lægger i det. Måske skal jeg lige drille Thomas (Delaney, red.) lidt, men jeg tager det mere som en indikation af, at jeg gør noget rigtigt og et incitament til at fortsætte det, jeg har gang i.«

Jannik Vestergaard (th.) i landsholdslejren sammen med Christian Eriksen, som han nu skal spille overfor. Foto: Liselotte Sabroe

Føler du, at der hviler et ekstra pres på dig, når du har så stort prisskilt på dig?

»Ja, selvfølgelig er der et pres. Der er nogen, der har brugt penge og tid på at træffe en beslutning, og det vil jeg gerne betale tilbage. Så selvfølgelig er der et pres, men det er også et pres, som vi alle er vant til at leve under, og det er ikke noget, der tynger mig overhovedet.«

Udover at de ville dig mest, hvad er så grunden til, at det blev Southampton?

»Det er en klub, som gennem de sidste små ti år har skabt en hel masse gode sæsoner - lige på nær sidste år - og, at der er mange spillere, der er hentet til Southampton og så har været igennem en god udvikling og er kommet videre til store klubber. Og det taler også meget for dem, fordi jeg håber, at jeg ikke er ved vejs ende i min udvikling, og at jeg godt kan nå at blive bedre endnu. Og det tyder på, at klubben kan være med til at præge de spillere, de har.«

Du bliver så også holdkammerat med Pierre-Emile Højbjerg. Har du snakket med ham inden dit skifte?

»Jeg har jo kendt til Southamptons interesse i et godt stykke tid, og jeg talte lidt med ham i løbet af vores træningspas med landsholdet i juni. Han fortalte mig, at det er et rigtig godt sted, og at han har været virkelig glad for at være i klubben. Og så kunne han varmt anbefale det og bare grundlæggende fortælle positivt om klubben.«

Og så synes jeg altid, det er fedt at se folk, der rejser sig op efter en hård tackling eller en lille albue i hovedet og ikke ligger og ruller rundt i lang tid. Det er faktisk noget, jeg ser frem til. Jannik Vestergaard

Du har tidligere fortalt, hvordan du måske ikke har fået så meget opmærksomhed, fordi du har spillet i Bundesligaen. Nu kommer du til den mest eksponerede liga i verden. Hvordan bliver det?

»Ja, der må jeg være dig svar skyldig. Det ved jeg ikke endnu, men du har ret i, at der i hvert fald på det punkt kommer til at ske en udvikling, hvor der er en del mere gang i den. Der bliver en helt masse opmærksomhed - også fra Danmark. Bundesligaen er jo fulgt af hele Tyskland og nogle af de omkringliggende lande, men derudover så er det jo Premier League og den spanske, som hele verden kigger på, og det bliver fedt at være en del af det.«

Har det været et klart mål for dig, at du gerne ville til England?

»Jeg har boet og spillet i Tyskland og fået en masse oplevelser der, og nu er jeg bare klar til at få nogle nye udfordringer i en anden liga, og der har England da helt klart stået højt på listen.«

Jannik Vestergaard har spillet for Borussia Mönchengladbach siden 2016, og nu bliver Tyskland skiftet ud med England. Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Hvad forventer du dig af Premier League i forhold til Bundesligaen udover den ekstra opmærksomhed?

»Jeg tror, den er mere fysisk og med mere tempo. Måske lidt mindre ‘tju-bang’, end jeg har været vant til i Tyskland, hvor det ofte går lidt frem og tilbage uden den store bagtanke. Men jeg glæder mig til den form for fodbold, som jeg føler er lidt mere klassisk fodbold med hårde hunde, hårde tacklinger, masser af fysik og en flok mandfolk, der spiller fodbold. Det glæder jeg mig rigtig meget til.«

Det tænker jeg også passer dig udmærket. Hvad tænker du selv om det?

»Jeg synes, at det passer mig rigtig godt. Jeg er en stor mand, der godt kan lide at spille med fysikken - selvfølgelig altid fair - og så synes jeg altid, det er fedt at se folk, der rejser sig op efter en hård tackling eller en lille albue i hovedet og ikke ligger og ruller rundt i lang tid. Det er faktisk noget, jeg ser frem til.«

Jannik Vestergaard (th.) slår nu Thomas Delaney (th.) som en dyreste spiller. Foto: Liselotte Sabroe

Hvad forventer du dig nu i forhold til din videre udvikling?

»Jeg håber, at jeg kan vokse som spiller, men også som person. Jeg er ved at nå en alder, hvor jeg ikke er et barn længere, og jeg kan ikke gemme mig bag de andre. Jeg vil gerne være én, der går forrest, og som man ved, at man kan regne med. Og der tror jeg, at jeg her både kan modne mig som spiller, men også som menneske ved at komme til et andet land og en anden kultur. Det er det, der er mit kortsigtede mål.«

Du snakker om at være en lederrolle. Er et anførerbind et mål, eller noget du vil stræbe efter på klub- og landsholdet på sigt?

»Jeg ved nu ikke, om det er et decideret mål. Jeg vil være den, som jeg er og tage den ledende rolle på mig. Og hvis det så er noget, som holdet tager godt imod, og som træneren føler ville være godt for holdet, så er det ham, der må give mig det. Men jeg er, den jeg er, uanset om jeg har et anførerbind på eller ej. Men jeg vil selvfølgelig gerne være anfører for både klub og land, men det er noget, der ligger ude i fremtiden.«

Du kom til Tyskland som ung knægt. Havde du regnet med, at du som 25-årig ville stå i Premier League?

»Hmm...Det ved jeg ikke, men jeg tror, at jeg havde solgt den for det. Men når man står i det, så mærker man det ikke på samme måde, fordi så handler det om udvikling og næste skridt og det næste skridt, så det er ikke sådan, at det kommer bag på mig den dag i dag. Men hvis du havde sagt det til mig som 16-årig, at jeg ville være her i dag, så havde jeg nok stået og sagt, at du var fuld af løgn.«