Manchester United har meldt sig i den eksklusive skare af bejlere til Neymar.

Den engelske klub har endda meddelt det brasilianske es, at man er klar til at udfordre Real Madrid, hvis en sommertransfer skulle blive til virkelighed. Det skriver Daily Mirror.

Neymar har kun spillet i franske PSG i knap en sæson siden sidste års rekordtransfer fra FC Barcelona, men nærmest lige siden har rygterne om et lynexit fra den franske klub floreret. Øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra Manchester Uniteds seneste Premier League-kamp

Og hele tiden er Real Madrid blevet nævnt som oplagt destination for Neymar.

Men nu kan der altså blive konkurrence om den stadig skadede brasilianske landsholdsspiller.

Ifølge Daily Mirror har Manchester United gjort det klart, at man er klar til at sætte transferrekord - og at man er klar til at matche alle Neymars lønkrav.

Sidste år kostede Neymar 1,65 milliard for PSG, og det forventes, at den Qatar-ejede franske klub vil forlange et endnu højere beløb ved et eventuelt salg. Brasilianeren menes at tjene i omegnen af 270 millioner kroner om året i Frankrig.

Alligevel har det tilsyneladende ikke været et lykkeligt ægteskab mellem Neymar og PSG. Igen og igen har det været historier fremme om kontroverser på de indre linjer. Igen og igen har det givet næring til rygterne om et exit - til Real Madrid, hvor præsident Florentino Perez aldrig har lagt skjul på sin begejstring for brasilianeren.

Neymar selv har ikke spillet fodbold siden slutningen af februar, hvor han blev alvorligt skadet. Siden har han hovedsageligt opholdt sig i hjemlandet, hvor han er blevet opereret og har genoptrænet.

I den forgangne uge var han dog tilbage i Paris, hvor han så PSG vinde den franske pokalfinale og hvor han var med til at fejre det franske mesterskab:

Neymar fejrede det franske mesterskab lørdag aften. Foto: FRANCK FIFE Neymar fejrede det franske mesterskab lørdag aften. Foto: FRANCK FIFE

Samtidig skrev franske medier dog om, at Neymar ved en middag med PSG-holdkammeraterne fortalte dem, at han ønsker at skifte til Real Madrid allerede til sommer. Og at han udelukkende kom til Paris for at fortælle PSG-ledelsen, at han vil væk i det kommende transfervindue.

Mens det hele har handlet om Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, håber Manchester United på, at klubbens fine forhold med Neymars far kan trumfe en transfer igennem til Premier League.