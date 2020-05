Hvis man som tilskuer til torsdagens Superliga-genstart kiggede med beundring på den lange storskærm, der prydede tv-billedet på Ceres Park i Aarhus, kan man godt begynde at glæde sig til mere.

For det alternative tiltag, som har tiltrukket stor interesse fra udlandet, fordi det giver fans mulighed for at komme virtuelt på stadion, vender tilbage igen allerede mandag.

»Ja, det kommer vi til,« siger AGFs administrerende direktør, Jacob Nielsen, til B.T.

Torsdagens arrangement, hvor fans fra både AGF og modstanderholdet Randers FC kunne deltage via videoplatformen Zoom, var ifølge direktøren så stor en succes, at tiltaget fortsætter til næste hjemmekamp i Aarhus.

AGFs administrerende direktør, Jacob Nielsen, fortæller, at storskærmen bliver stående til kampen mod OB. Foto: Henning Bagger Vis mere AGFs administrerende direktør, Jacob Nielsen, fortæller, at storskærmen bliver stående til kampen mod OB. Foto: Henning Bagger

»Det var fantastisk. Vi havde selvfølgelig en forhåbning om, at det ville forløbe, som det gjorde. Vi havde lidt bange anelser vedrørende det tekniske i udførelsen og modtagelsen hos fansene, fordi det ikke havde været gjort før. Men som det forløb, så var det fantastisk,« siger Jacob Nielsen.

Det anderledes tiltag har efter torsdagens kamp fået massiv omtale i udlandet, hvor blandt andet Business Insider, Yahoo Sports og Fox Sports har skrevet om kampen og videotiltaget.

Ifølge Jacob Nielsen er den store udenlandske interesse dog ikke så overraskende endda.

»Det er overraskende i forhold til, at ligaen ikke er vant til at få så stor omtale. Men når jeg ser, hvor lidt der er gjort i eksempelvis Tyskland, og hvor meget der omvendt er gjort i Danmark med videotribuner, drive-in-fodbold og den slags, så er det klart, at det er noget mere innovativt, hvorfor jeg godt kan forstå, at det skaber interesse.«

Når tilskuerne ikke må være fysisk til stede på tribunerne, så må der tages alternative løsninger i brug. Foto: Henning Bagger Vis mere Når tilskuerne ikke må være fysisk til stede på tribunerne, så må der tages alternative løsninger i brug. Foto: Henning Bagger

Selv om videotiltaget umiddelbart var en succes for den aarhusianske klub, så håber Jacob Nielsen dog på, at storskærmen hurtigt bliver fjernet igen.

»Vi regner med at køre det til OB-kampen, og så forventer vi at få tilskuerne tilbage. Det burde vi have allerede nu, og bliver der åbnet for muligheden hen over weekenden, så dropper vi det til kampen mod OB,« siger Jacob Nielsen og tilføjer:

»Det handler om, at vi skal have tilskuerne tilbage, og så længe det ikke er muligt, så er det her det næstbedste.«

Torsdagens opgør mod Randers FC endte med et point til begge hold i 1-1-kampen. Et point, der bringer AGF tæt på en placering i mesterskabsslutspillet. Med to kampe tilbage af grundspillet indtager aarhusianerne en tredjeplads med seks point ned til syvendepladsen og en deltagelse i nedrykningsspillet.