I takt med at den danske Superliga er på vej tilbage, har flere af holdene allerede ladet sig teste.

Testresultaterne viser, at ingen af klubberne har nogen positive tests iblandt sig. Det har klubberne enten selv meldt ud eller fortalt til B.T.

Ud af de 14 Superliga-klubber er det dog blot 13 af dem, der har kunnet oplyse om en coronafri trup.

For i AC Horsens er man endnu ikke blevet testet for coronavirussen. Det fortæller klubbens direktør, Kristian Nielsen, fredag til B.T.

FCKs Victor Nelsson og OBs Sander Svendsen under træningskampen mellem FC København og OB i Parken fredag den 22. maj 2020. Begge klubber har allerede været igennem coronatests, hvor alle testene var negative. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Victor Nelsson og OBs Sander Svendsen under træningskampen mellem FC København og OB i Parken fredag den 22. maj 2020. Begge klubber har allerede været igennem coronatests, hvor alle testene var negative. Foto: Liselotte Sabroe

»Nej, det er vi ikke. Vi har endnu ikke fået foretaget nogen tests. Det skal vi først i løbet af næste uge,« siger Kristian Nielsen.

Dermed er Horsens altså det eneste af holdene i Superligaen, der endnu ikke er blevet testet for coronavirus.

Tidligere har Kristian Nielsen fortalt, at det blevet fundet for dyrt at teste hele truppen forud for en venskabskamp mod AGF, og for at spare udgifterne til tests blev kampen aflyst.

»Vi skulle betale cirka 25.000 kr. for selve testen af 40 mand. Og derudover skulle vi betale kørsel for de samme 40 mennesker.«

AC Horsens er det eneste hold, der ikke har ladet sig teste endnu. Klubbens direktør, Kristian Nielsen, fortæller dog, at klubben vil blive testet i næste uge, inden Superligaen genoptages. Her et billede fra en Horsens-træning. Foto: Claus Fisker Vis mere AC Horsens er det eneste hold, der ikke har ladet sig teste endnu. Klubbens direktør, Kristian Nielsen, fortæller dog, at klubben vil blive testet i næste uge, inden Superligaen genoptages. Her et billede fra en Horsens-træning. Foto: Claus Fisker

»Jeg ved ikke, hvad det samlede beløb præcist ville blive, men vi synes, det var for dyrt i forhold til at afvikle en træningskamp. Der ville vi gerne bruge vores penge anderledes,« har Kristian Nielsen tidligere sagt.

Horsens' fravalg af tests har indtil videre kunnet lade sig gøre, da Superligaen endnu ikke er startet.

Når først ligaen starter igen, vil alle klubbernes spillere og personale blive testet inden opstarten 28. maj og derefter ugentligt fremover, så længe sæsonen kører.

De løbende tests, der er en del af Divisionsforeningens protokol for at kunne få afviklet den resterende del af sæsonen, står it-virksomheden KMD for, hvor de vil levere datainfrastrukturen bag testene, som vil blive foretaget med udstyr leveret af Qlife, som er delvist ejet af KMD.