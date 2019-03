I denne weekend skydes guldduellen for alvor i gang.

Efter at have fået afklaret pladserne i top-6 efter et vaskeægte drama er der for alvor kommet fokus på de to guldkandidater igen.

Den duel glæder de sig enormt meget til i FC København, fortæller forsvarsspiller Nicolai Boilesen.

»Det bliver super spændende. Vi ved allesammen godt, at det bliver et tæt kapløb til det sidste, som det har været nærmest hele sæsonen,« fortæller han.

Samme besked lyder fra holdkammeraten William Kvist, der sender store roser til den måde, Superligaen afvikles på i dag.

»Det har givet meget mere opmærksomhed. Nu gider jeg se kampe, der handler om top-6, hvor jeg før i tiden var mest interesseret i topkampene. Så er det ligesom, at finalen starter nu - en lang finale,« siger William Kvist.

Cadeau til Midtjylland

I FC Midtjylland har københavnerne en modstander, der set over det seneste års tid har haft krammet på dem.

Fem af de seneste seks indbyrdes opgør de to klubber imellem er endt med midtjysk sejr, og William Kvist roser det projekt, der kører i Herning.

William Kvist. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger Vis mere William Kvist. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger

»Stor cadeau til Midtjyllands koncept i forhold til at få så meget ud af sine spillere som muligt. Folk har deres pladser og ved, hvad de skal, og det handler fodbold også om,« siger midtbanespilleren.

Både FC Midtjylland og FC København har vist sig stabile i Superligaen hidtil, og derfor er det også nærliggende at kigge på de to direkte opgør som afgørende for, hvor guldet kommer til at ende henne, mener William Kvist.

»Det bliver 10 kampe mod fem gode modstandere, og jeg kan godt lide, at der ikke kommer til at være nogen nemme kampe. Jeg tror, at hvis et hold ender som vinder af begge de indbyrdes kampe mellem os og Midtjylland, så bliver man også mester,« siger Kvist, der bakkes op af Boilesen.

»De to kampe kommer til at blive rigtig tætte, og gennem hele sæsonen har begge hold vist, at der ikke bliver smidt mange point.«

Nicolai Boilesen. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nicolai Boilesen. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

»De fire andre hold kan måske spille lidt mere frit, fordi de har nået top-6 og ikke nødvendigvis gik efter top-3 fra starten. Og det er altid svære kampe,« siger FCK-backen.

»Det er sådan, det er!«

FCK's første modstander bliver et af de hold, der måske ikke bliver lige så låste i top-6-spillet.

Overraskelsen fra Esbjerg gæster Parken søndag i det, der bliver betegnet som den første af 10 finaler i FCK-lejren.

»Vi ved, at vi skal tage én kamp ad gangen. De har gjort det svært for os i de to andre kampe, selvom det måske har lignet komfortable sejre. Det var det bestemt ikke. Når den så er spillet, er der fokus på den næste kamp,« siger Nicolai Boilesen, der nærmest undskylder sit klassiske fodboldspiller-svar.

»Det er meget kliché-agtigt, men det er altså sådan, det er!« siger han med et skævt smil.

William Kvist håber på at se et FCK-hold, der sætter den et gear op efter nogle kampe, hvor præstationerne ikke levede helt op til egne forventninger.

»Vi er på mange områder Danmarks mest ambitiøse klub, og det er nu, når det begynder at skærpe til, at vi gerne skulle have et gear mere. Det skal vi vise nu.«

»Det er derfor, at spillere som Viktor Fischer, Andreas Bjelland, Dame N'Doye og jeg selv i sin tid tog tilbage til FC København. Det er for at spille Champions League, og det kræver et mesterskab. Det er den ambition, vi samler her,« siger FCK-spilleren.