Endelig er den her!

Efter et langt gruppespil og masser af knockout-kampe er vi endelig kommet til den største kamp. Champions League-finalen!

Liverpool og Tottenham tørner lørdag aften sammen på Wanda Metropolitano, og begge mandskaber kæmper om trofæet med de store øer.

Champions League har i denne sæson budt på masser af mindeværdige mål.

Og gennem tiden har der også været masser af fantastiske scoringer - også i de hæsblæsende finaler.

Vi har samlet de bedste finale-mål gennem tiderne, så du kan varme ordentligt op til den store finale.

Husker du Zidanes drømmekasse mod Leverkusen, Lars Rickens absurde kasse på sin første berøring mod Juventus, eller hvad med Gareth Bales akrobatiske mål mod Liverpool?

SE ALLE DE BEDSTE FINALE-MÅL ØVERST I ARTIKLEN.

