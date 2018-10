Christian Eriksen er tilbage i Tottenhams startopstilling til Champions League-braget mod PSV Eindhoven, som spilles kl. 18.55.

Eriksen gjorde i weekenden comeback for Tottenham efter en måned uden kamp på grund af en betændelsesskade i maveregionen.

Her fik han de sidste to minutter på banen plus ekstratiden i London-klubbens 1-0-sejr over West Ham.

Den danske midtbanestjerne missede de seneste to landskampe mod Irland og Østrig på grund af skaden, men nu er han klar til at starte inde mod den hollandske klub i CL-gruppe B, hvor Spurs er pisket til sejr, hvis de skal holde trit med FC Barcelona og Inter.

Eriksen gjorde comeback i weekenden efter en skadespause.

Tottenhams startopstilling:

Lloris - Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies - Dier, Dembele, Eriksen - Lucas, Kane, Son

PSV's startopstiling:

Zoet - Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino - Rosario, Hendrix, Pereiro - Malen, De Jong, Lozano