Niels Frederiksen sagde farvel til U21-landsholdet, og han når dårligt at trække Hummel-bukserne af i Norditalien, før han trækker et par nye på i Brøndby.

Nu tiltræder han for alvor i klubben fra Vestegnen, og det gør han allerede tirsdag med en tur til Polen. Og Niels Frederiksen kan nu for alvor skifte fokus væk fra det danske U21-landshold.

Men måske holder han alligevel et lille øje med de spillere, der lige akkurat ikke spillede sig videre til EM-semifinalen.

»Jeg tror, at alle superligaklubber synes, at hovedparten af de spillere, vi har med her, er rigtig interessante spillere. Det tror jeg da også, at Brøndby synes. Men det er jo altså også spillere, der spiller internationalt i rigtig store klubber på rigtig højt niveau. Så det er ikke noget, man bare lige gør,« siger Niels Frederiksen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Den afgående U21-landstræner har i flere år arbejdet sammen med den samme kerne af spillere. Og flere af disse kunne altså være i spil til et Brøndby-skifte. Men selvom de kender træneren og hans stil, betyder det ikke nødvendigvis, at Frederiksens navn alene kan lokke dem til klubben

»Ja, jeg har deres telefonnumre, men det er jo ikke nok til, at man får spillere til en klub. Det er dygtige spillere, og selvfølgelig er der også spillere, der er interessante for Brøndby, ligesom de er for alle mulige andre superligaklubber.«

Under EM-slutrunden i Italien har Niels Frederiksen ikke haft langt mellem kampene. Der har været en dag til at restituere og evaluere og så en dag til forberede sig til næste kamp. Derfor har tiden heller ikke været stor til at tænke på Brøndby.

Lidt tid har han dog alligevel brugt.

Foto: Thomas Sjørup Vis mere Foto: Thomas Sjørup

»Jeg har ikke været så involveret i transfers indtil videre. Jeg har vel givet mit besyv med et par gange eller tre. Men det er ikke noget, jeg har brugt min tid på. Jeg har jo været her og haft ansvaret for holdet her. Det har Brøndby også respekteret, at jeg skulle bruge min tid og fokus på. Så det er ikke noget, jeg har været voldsomt involveret i,« siger den kommende Brøndby-træner.

Det bliver ikke til nogen sommerferie for Niels Frederiksen i år. Han lander i København mandag, og tirsdag møder han så op i sit nye job og tager til Polen med Brøndby. Men under selve EM-slutrunden har han ikke brugt på at tænke mange tanker om sin kommende klub.

»Ligesom jeg er her, er jeg også i Brøndby omgivet af dygtige folk, der kan håndtere nogle ting selv. Nej, det har ikke været en delt følelse. Jeg har relativt nemt kunnet holde 100 procent fokus på det her. Jeg har stort set ikke været i kontakt med Brøndby, efter vi tog af sted herned.«

»Det har begge parter været indforstået med, og jeg synes, at det er den rigtige måde at gøre det på. I princippet tiltræder jeg først i Brøndby på tirsdag.«