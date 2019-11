José Mourinho håber sandsynligvis på, at ledelsen i Tottenham er klar til at åbne pengepungen.

Den nye Tottenham-manager har rost den nuværende trup og klubbens akademi, men det virker utopisk at tro på, at José Mourinho ikke kommer til at købe nye spillere. Og muligvis allerede til vinter.

Mens en spiller som Christian Eriksen formentlig er fortid i klubben efter et ønske om nye udfordringer, har José Mourinho allerede en liste klar med ønsker til bestyrelsesformand Daniel Levy.

Øverst på listen står dog slet ikke et nyindkøb, hvis man skal tro Daily Mail.

Harry Kane må og skal forblive Tottenham-spiller, hvis det står til José Mourinho. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Harry Kane må og skal forblive Tottenham-spiller, hvis det står til José Mourinho. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Det engelske medie melder, at José Mourinho har stillet noget nær et ultimatum til bestyrelsesformanden, der hedder, at superstjernen Harry Kane for alt i verden skal forblive Tottenham-spiller.

Den målfarlige angriber har tidligere været rygtet til større adresser, blandt andre Real Madrid, men det vil Mourinho være dybt ked af, hvis det skulle ske.

Kigger vi så nærmere på deciderede indkøb, klinger et navn igen og igen lige nu. En dygtig spiller, der formentlig ikke kommer til at se mere spilletid i sin nuværende klub. Gareth Bale.

Waliseren kan stå over for et comeback i Tottenham-trøjen, som han bar for seks år siden inden sit skifte til Real Madrid.

Gareth Bale ryster hånd med José Mourinho i 2011. Bale som Tottenham-spiller, Mourinho som Real Madrid-træner. Foto: Carl Recine Vis mere Gareth Bale ryster hånd med José Mourinho i 2011. Bale som Tottenham-spiller, Mourinho som Real Madrid-træner. Foto: Carl Recine

Det skriver blandt andet spanske AS og WalesOnline, der noterer sig, at Gareth Bale under alle omstændigheder næppe er Real Madrid-spiller i meget mere end resten af 2019.

Flere medier melder samtidig om, at Mourinho skulle være interesseret i at tilknytte sin tidligere spiller Nemanja Matic, som Mourinho havde i Chelsea og hev med til Manchester United.

I defensiven, hvor Tottenham i denne sæson har set tvivlsomme ud, skulle Napolis profilerede senegaleser Kalidou Koulibaly være højt på Mourinhos ønskeliste, men her kan Tottenham i hvert fald se frem til kamp fra andre af Europas topklubber.

Her følger en liste over nogle af de navne, der er blevet nævnt som Tottenham-emner, siden Mourinho blev præsenteret som ny Tottenham-chef onsdag.

Gareth Bale - Real Madrid

Nemanja Matic - Manchester United

Paulo Dybala - Juventus

Bruno Fernandes - Sporting

Kalidou Koulibaly - Napoli

Declan Rice - West Ham

Youcef Atal - Nice

Rubén Dias - Benfica