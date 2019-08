Jon Dahl Tomasson har et budskab. Et klart budskab.

Transfervinduet skal have en ny lukkedato. Og det kan ikke gå for stærkt med at få det ændret.

Den danske assisterende landstræner for herrelandsholdet i fodbold fik på mandagens landsholdsudtagelse bragt sit budskab på banen.

»Lad os nu få lukket det transfermarked lidt tidligere. Det er fuldstændig åndssvagt i mit hoved, at det er åbent så længe,« sagde Jon Dahl Tomasson, der vikarierede for en infektionsramt Åge Hareide mandag.

Jon Dahl Tomasson på mandagens pressemøde i stedet for Åge Hareide, der har fået en infektion efter en operation. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Jon Dahl Tomasson på mandagens pressemøde i stedet for Åge Hareide, der har fået en infektion efter en operation. Foto: Niels Christian Vilmann

»Lad os finde en skæringsdato i starten af august, som vi alle kan leve med, så klubberne kan forberede sig. De kan spiller med deres bedste spillere, så det ikke er alt det fnidder hos hverken spiller, klubber eller manager,« lød det videre.

Budskabet kom klart fra Jon Dahl Tomasson selv, inden pressen overhovedet havde fået mulighed for at stille spørgsmål.

Meldingen, som er Jon Dahls egen kæphest og ikke nogen officiel holdning fra hverken Åge Hareide eller DBU, kom efter, at den assisterende landstræner havde talt varmt om de danske landsholdsspilleres sommertransfers.

Det drejede sig om Joachim Andersen til Lyon, Robert Skov til Hoffenheim og Philip Billing til Bournemouth blandt de yngre, mens han også roste de mere erfarne spilleres valg af klubber - heriblandt Mathias Zanka Jørgensen og Lasse Schöne.

Truppen mod Gibraltar og Georgien *Målmænd: Kasper Schmeichel, Jesper Hansen Forsvar: Henrik Dalsgaard, Jens Stryger Larsen, Jonas Knudsen, Simon Kjær, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Mathias Zanka Jørgensen Midtbane: Christian Eriksen, Anders Christiansen, Lasse Schöne, Pierre Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Daniel Wass, Robert Skov, Lukas Lerager, Philip Billing Angreb: Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Yussuf Poulsen, Christian Gytkjær *Der er udtaget 22 ud af 23 mand. Sidste plads på holdet bliver en tredje målmand, og det bliver efter alt at dømme enten Frederik Rønnow eller Jonas Lössl.

Til trods for det er der dog nogle af de vigtigste landsholdsspillere, der ser langt efter spilletid lige nu.

Midtbanedynamoen Thomas Delaney har været bænkevarmer for Dortmund i deres fire gældende kampe i sæsonstarten. Anfører Simon Kjær er slet ikke i Sevilla-truppen for tiden. Og angriber Kasper Dolberg er på vej mod et skifte.

Her peger Jon Dahl Tomasson igen på transfervinduet.

»Jeg kunne godt lide, hvis der blev rørt lidt ved det, så de forskellige spillere kunne have en god forberedelse i klubberne. Der er nogle af de etablerede spillere, der ikke har spillet så meget, men jeg er ikke så bekymret for det.«

Simon Kjær og Thomas Delaney får i disse uger ikke meget spilletid i henholdsvis Sevilla og Dortmund. Foto: JACK GUEZ Vis mere Simon Kjær og Thomas Delaney får i disse uger ikke meget spilletid i henholdsvis Sevilla og Dortmund. Foto: JACK GUEZ

»Det er en del af gamet med det her september-termin. Men de er så rutinerede de drenge, der ikke har spillet. Jeg ville være mere bekymret, hvis vi var helt henne i oktober-november, og de ikke spillede,« siger Jon Dahl Tomasson.

En anden, der ikke spiller fast og 90 minutter lige nu, er Danmarks vigtigste spiller, Christian Eriksen. Det store spørgsmål er, om der kommer til at ske noget med Tottenham-spilleren inden transfervinduets lukningen i starten af september.

Jon Dahl Tomasson vil ikke gå ind i, om han mener eller håber på, at der sker noget med Christian Eriksen inden for de kommende dage. Men han er sikker på, at alt nok skal gå for den danske stjerne.

»Jeg tror, der er mange, der er bekymret for, hvad der sker. Det er jeg ikke, for der sidder et klogt hoved på Christian. Han er ikke så let at få ud af kurs, tværtimod. Og det er vores glæde, at han er så afbalanceret, som han er. Vi har stor glæde af ham, og han er vores vigtigste spiller.«