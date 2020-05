Det danske landshold får fortsat glæde af målmandstræneren Lars Høgh.

»Jeg er meget glad for det sammenhold, vi har på landholdet.«

Sådan siger den tidligere landsholdskeeper Lars Høgh, der netop har sagt ja til at tage endnu en tørn for det danske herrelandshold under den nye landstræner, Kasper Hjulmand.

Det oplyser DBU på sin hjemmeside.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Lars Høgh har været omkring det danske herrelandshold siden 2007, men er bestemt ikke færdig med at være en del af det.

»Jeg har stadig ambitioner, og jeg har altid følt mig privilegeret over at få lov til at arbejde med de bedste målmænd i Danmark, så derfor var jeg selvfølgelig meget klar på at fortsætte på holdet,« udtaler han.

Den nye landstræner, Kasper Hulmand, er også begrejstret for at have den tidligere landsholdskeeper tilknyttet holdet.

»Jeg har tidligere arbejdet med Høgh og kender ham rigtig godt som menneske og træner, og jeg ved, at han har en høj stjerne i målmandsgruppen og generelt i truppen på landsholdet.«

»Det er helt naturligt for mig at fortsætte det gode samarbejde, og jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med Høgh igen,« lyder det fra Hjulmand.

De seneste år har Lars Høgh kæmpet med kræft, men er altså nu frisk nok til fortsat at arbejde. Senest har Lars Høgh også sagt ja til at deltage i en velgørenhedskamp for Brøndby IF, som er arrangeret af Daniel Agger og Thomas Kahlenberg.