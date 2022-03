Christian Eriksen var naturligvis i centrum, efter sin første kamp fra start for Brentford siden sit hjertestop under EM.

Dels spillede han forrygende i Brentfords 3-1-sejr over Norwich, dels var han involveret i en usædvanlig hændelse i kampen, hvor kunne være endt i klammeri med Norwich-spilleren Brandon Williams.

I stedet endte det i et kram, et smil og en venlig ordveksling, fortæller Christian Eriksen om episoden, som startede med at danskeren lavede et flabet frispark på Williams ved at hive ham i græsset i et angreb.

Klippet er siden gået verden rundt, og kan ses i artiklen her.

Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Foto: ANDREW BOYERS

»Jeg holdt ham selvfølgelig. Det er klart, at jeg prøvede at stoppe en kontra, hvor han kommer rundt. Så holder jeg ham og får et gult kort, som jeg nok også havde forventet at få på den. Men efterfølgende synes jeg, at han blev liggende lidt længe, og jeg var lidt i tvivl, om han ville slås eller bare kramme,« siger Eriksen til TV3, og fortæller videre:

»I sidste ende kiggede vi på hinanden og sagde: 'Hvad ligger vi her for', og så var det helt fint.«

Udover at kunne smile over episoden med Williams var Christian Eriksen også glad for selve kampens forløb.

Den tilbagevendte danske verdensstjerne fik 98 minutter i benene og viste sig som en leder på Brentfords hold, som har været inde i en svær periode vinteren over, og som kæmper mod nedrykning.