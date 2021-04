To-tre gange om dagen stopper der biler ved Kjeld Rinfeldts hus i Skælskør.

De kan ikke lade være. De skal have et billede af udsmykningen.

For 52-årige Kjeld lægger ikke skjul på, hvilket fodboldhold han holder med.

Han har holdt med Liverpool, siden han var ni år gammel. Han har set 300 kampe på klubbens hjemmebane, Anfield, han bruger efter eget udsagn omkring 200.000 kroner om året på Liverpool – og så har han sæsonkort til kampene. Huset er en hyldest til den passion.

Kjeld Rinfeldts Liverpool-hus er en turistmagnet i Liverpool og har blandt andet været med i artikler hos udenlandske medier som ESPN. Foto: Privatfoto Vis mere Kjeld Rinfeldts Liverpool-hus er en turistmagnet i Liverpool og har blandt andet været med i artikler hos udenlandske medier som ESPN. Foto: Privatfoto

Her er det den engelske klub, der hersker. Ved indgangen til huset bliver man mødt af klubbens motto gennem årtier, 'You’ll Never Walk Alone'.

Men i de seneste 48 timer har han været udfordret på sin passion og identitet som fodboldfan. 12 klubber – heriblandt Liverpool – truede med at skabe udbryderligaen European Super League. Det skete søndag. Nu er projektet tæt på dødt.

»Det har sgu været meget følelsesladet. Jeg læste opslag i forskellige fora om folk, der ville blive Everton-fans, men det bliver man jo ikke. Mit hus er pyntet med Liverpool, det er mit liv, Liverpool vil altid være en kæmpe del af mit liv. Jeg gik virkelig og tænkte 'hvad fanden skulle der ske?',« siger han til B.T.

Men tirsdag er han glad, lettet over, at Liverpool er ude af projektet sammen med de fem andre engelske klubber, der sagde ja i første omgang.

Kjeld Rinfeldt har været ude at se Liverpools Champions League-finaler i 2005, 2007, 2018 og 2019. Foto: Privatfoto Vis mere Kjeld Rinfeldt har været ude at se Liverpools Champions League-finaler i 2005, 2007, 2018 og 2019. Foto: Privatfoto

»Jeg er overdrevet lykkelig. Det er stærkt, at spillerne sagde fra. Jeg håber, at tingene kan lande fornuftigt. Der kommer et efterspil, det gør der. Skårene skal klinkes,« siger han.

Liverpools amerikanske ejer, John Henry, har været ude med en undskyldning, men der skal arbejdes på tilliden.

»Forholdet mellem fans og Jürgen Klopp (Liverpool-træner, red.) og spillerne har på intet tidspunkt været ridset som sådan. Vi er sure på ejeren, men vi skal huske, at det er den samme ejer, der har taget os til mesterskab og Champions League-sejr.«

»Men her har de ikke haft jordforbindelse, fordi de kommer fra et andet land. De har jokket helt ved siden af, og det er helt grotesk, at man sætter så store skibe i søen uden lige at finde ud af, hvad folk tænker. Det er fuldstændig vanvittigt.«

Flere parter taler varmt for, at engelske klubber indfører en model, som man ser i Tyskland, hvor fansene har en større stemme i klubben som medejere, men Liverpool-fanen har svært ved at se det ske.

»Jeg er sgu meget i tvivl om, hvad der sker, men det er også, fordi man bliver rusket rundt i øjeblikket. Det er ikke slut endnu. Men hvis tingene lander, og han ikke laver flere skøre tiltag, så tror jeg, at tingene kører videre som hidtil.«