Samme dag som det blev offentliggjort, at Kjartan Finnbogason var færdig i Vejle, har han fundet ny klub.

Eller. Ny og ny. For faktisk er det en klub, han kender ganske godt.

Den islandske angriber bliver nemlig i Superligaen, hvor han fremover - og endnu engang - skal bombe for AC Horsens. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

»Kjartan er en gammel kending af huset, og der er ikke mange, der er i tvivl om, at han kommer med en vis form for impact, for han har scoret mange vigtige mål for AC Horsens og i 3F Superligaen. Han er en voksen herre, der kan tilføre rigtig meget som person og type, og han bliver igen god for vores fællesskab, kultur og sammenhold. Han har scoret mål i hele sit liv, og jeg er ikke i tvivl om, at han fortsætter med det hos os,« siger klubbens træner Jonas Dal.

Kjartan Finnbogason har tidligere bombet for AC Horsens. Foto: Henning Bagger Vis mere Kjartan Finnbogason har tidligere bombet for AC Horsens. Foto: Henning Bagger

Den islandske angriber har skrevet under på en kontrakt, der løber indtil sommeren 2021, og dermed vender han tilbage til den klub, hvor han sendte bolden i mål 54 gange fra 2014 til 2018.

»Det er selvfølgelig rart at være tilbage i AC Horsens, hvor jeg havde fire gode år. Klubben var i lidt problemer, da jeg kom, men jeg har kun gode minder fra mit ophold og husker kun, at pilen pegede opad. Jeg er glad for at vende tilbage til min første klub i Danmark og på den måde lukke cirklen,« siger Kjartan Finnbogason.

I sin sidste sæson i AC Horsens fik han stor opmærksomhed i slutningen af sæsonen. For det var ham, der i den næstsidste kamp i foråret scorede to gange og dermed sparkede guldet ud af Brøndbys hænder.

Siden blev han opsøgt i hjemmet af vrede fans, ligesom han også modtog grimme beskeder, fortalte han.

»Det var ubehageligt den aften efter kampen og nogle dage efter, hvor vi fik nogle trusler. Når jeg kigger tilbage, var det bare en fed periode. Men det var lidt mærkeligt. Det ødelagde stemningen for mig og mit farvel. Når jeg kigger tilbage, er jeg kun stolt over at give den klub - der gav så meget til mig - den oplevelse, de fik på stadion med rekordmange tilskuere. Det var en ære at få lov at være med til,« fortalte han.

Siden skiftede han fra AC Horsens til udlandet for så at skifte til Vejle Boldklub. Og nu er han så tilbage hos de gule.

»Jeg kommer med rutine og stor tro på tingene, og jeg står for hårdt arbejde og mål. Det har jeg altid gjort, og det vil jeg fortsætte med. AC Horsens har et spændende hold, og jeg vil hjælpe klubben med at skabe resultater, så vi bliver i 3F Superligaen,« fortæller han.