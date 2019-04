Fodboldklubben Sevillas cheftræner, Joaquin Caparros, har fået konstateret leukæmi.

Det fortalte træneren på en pressekonference ifølge Reuters, efter at hans hold søndag vandt 2-0 over Valladolid i den spanske liga, Primera Division.

Joaquin Caparros lader dog ikke den alvorlige sygdom frarøve ham muligheden for at udføre sit job.

»Alle ved, at Sevilla er i mit blod, men der har været et problem med mine hvide og røde blodlegemer, og jeg har fået at vide, at jeg har kronisk leukæmi,« siger den 63-årige spanier.

Foto: MARCELO DEL POZO Vis mere Foto: MARCELO DEL POZO

»Det afholder mig ikke fra at passe mit job, og jeg lever et normalt liv fra dag til dag. Jeg modtager ikke behandling, så alle bør forholde sig roligt.«

»Jeg vil gerne blive ved med at nyde mit arbejde, og jeg takker klubben for at give mig lov til at fortsætte. Jeg kommer ikke til at snakke mere om dette,« afslutter Joaquin Caparros.

Spanieren er i gang med sin tredje omgang som Sevilla-træner, efter at han i marts erstattede den fyrede Pablo Machin og skiftede sin rolle som sportsdirektør ud med stillingen som cheftræner.

Fra april 2018 og frem til slutningen af sidste sæson var Caparros midlertidig cheftræner i klubben, inden han blev sportsdirektør.

Hans første ansættelse i Sevilla var fra 2000 til 2005.

Joaquin Caparros er ikke den første Sevilla-træner, der bliver ramt af en alvorlig sygdom. I november 2017 fik klubbens daværende cheftræner Eduardo Berizzo konstateret prostatakræft.

Simon Kjær startede på bænken for Sevilla i søndagens sejr over Valladolid og blev skiftet ind i det 86. minut.

/ritzau/