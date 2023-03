Lyt til artiklen

Simon Kjær tænker stadig på det, selv om det er flere måneder siden.

Den danske landsholdsanfører ved nemlig stadig ikke, hvad det var for en skade, han blev ramt af under VM i Qatar, og som tvang ham væk fra banen og blev begyndelsen på en nedtur for AC Milan-spilleren.

»Jeg forstår stadig ikke, hvad det var, og hvorfor jeg fik den,« lød det fra Kjær, da han mandag mødte pressen i Helsingør forud for de to kommende EM-kvalifikationskampe.

To kampe, der efter planen skal være startskuddet til genrejsningen af det danske landshold efter VM-fadæsen.

Men også to kampe, hvor Simon Kjær for første gang kan trække landsholdstrøjen over hovedet igen efter den store skuffelse, han oplevede under VM, hvor han pludselig ikke var i stand til at spille.

»Det var ikke ligefrem, hvad jeg havde forventet. Jeg blev allerede ramt af skaden under den første træning i Qatar. Og på daværende tidspunkt troede jeg, det var noget, vi kunne løse på kort tid. Men det kunne vi så ikke,« fortalte landsholdsanføreren og tilføjede, at han efter den store skuffelse havde brug for tid sammen med familien.

»Efter kampen mod Australien tog jeg på ferie med familien. Og der mærkede jeg egentlig intet til skaden under den træning, jeg lavede på ferien.«

Den danske forsvarsspiller troede derfor, at han kunne slippe med en kort skadespause.

Det kunne han dog på ingen måde.

»Under den første træning i Milan efter ferien, jamen, så var den der bare igen. En frustrerende periode. Jeg havde arbejdet i 11 måneder med ét formål, og det var at være klar til VM. Og det var jeg også, da jeg satte mig på flyveren i København,« forklarede han videre.

På trods af en frustrerende periode for den danske fodboldstjerne, der har budt på minimal spilletid i den italienske storklub AC Milan, er han dog stadig en del af Kasper Hjulmands trup, der torsdag møder Finland i Parken.

Herefter går turen til Kasakhstan og kamp nummer to i EM-kvalifikationen. Den kamp spilles søndag aften.