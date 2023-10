Det var en historisk aften for Simon Kjær, som med kampen mod San Marino tog landskampsrekorden fra Peter Schmeichel.

Men det jubilæum vil han tænke tilbage på med en vis ærgrelse.

For Danmark spillede en elendig fodboldkamp og kunne kun besejre verdens dårligste landshold med 2-1. Og ud over at være pinlig berørt over holdets indsats var den danske anfører også rasende på kampens dommer.

I en ophidset atmosfære fik en sanmarinesisk spiller lov at plante et knæ i ryggen på Rasmus Højlund, som havde haft flere kontroverser med modstanderne i løbet af opgøret.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det er et klokkeklart rødt kort på Rasmus Højlund. Det er 100 procent bevidst. Der har været en lignende situation med Neymar, hvor han får et knæ ind i rygsøjlen - og han brækker faktisk ryggen.Det er jo farligt. Og der står tre dommere lige ved siden af,« sagde Simon Kjær, der forstod modstandernes italienske eder, til TV 2.

»De (San Marinos spillere, red.) har jo lige sagt til ham, at ‘nu går vi efter dine knæ’. Jeg sagde også til dommeren ‘vil du have, at jeg skal oversætte?’«

Rasmus Højlund bragte Danmark på 1-0 sidst i første halvleg. San Marino fik på sensationel vis udlignet et kvarter inde i anden halvleg.

20 minutter før tid stangede indskiftede Yussuf Poulsen bolden i nettet og sikrede tre point - på en ellers pinlig dansk aften.