Simon Kjær fik fuld tid for AC Milan, der slog Celtic på udebane i Europas Leagues gruppespil.

AC Milan er tilbage i europæisk fodbold efter et års karantæne for brud på reglerne om Financial Fair Play.

Torsdag fik milaneserne en god start på gruppespillet i Europa League med en sejr på 3-1 ude over skotske Celtic.

Simon Kjær spillede hele kampen for Milan, som med de tre point bygger videre på den fremragende sæsonstart, der har budt på lutter sejre.

Det blev 1-0 til Milan efter 14 minutter, da Samu Castillejo med et perfekt indlæg fandt Rade Krunic, som pandede bolden i nettet.

Føringen blev fordoblet af Brahim Díaz få minutter før pausen, da han efter en dribletur sendte bolden fladt i nettet.

Milan var i kontrol det meste af kampen, men Celtic vågnede op, da norske Mohamed Elyounoussi reducerede ved at sætte hovedet på et hjørnespark et kvarter før tid.

Trods et insisterende pres mod slutningen kom skotterne dog ikke tættere på point. I stedet lukkede en anden nordmand, Jens Petter Hauge, kampen i sin blot anden kamp for italienerne.

Sejren sender Milan på andenpladsen i gruppen, der også tæller Sparta Prag og Lille.

De to sidstnævnte mødtes samtidig i Tjekkiets hovedstad, og her løb franskmændene med en sejr på 4-1. Blandt andet på baggrund af et formidabelt langskudsmål af Yusuf Yazici.

Hoffenheim vandt hjemme 2-0 over Røde Stjerne, men der var ikke det store danske aftryk på opgøret. Både Jacob Bruun Larsen og Robert Skov blev sendt ind fra bænken, men det skete sent i kampen.

Også Nicolai Jørgensen kom ind mod slutningen for Feyenoord, som fik 0-0 ude mod Dinamo Zagreb på trods af en udvisning til Marcos Senesi.

/ritzau/