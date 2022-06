Lyt til artiklen

De to faste krumtapper på det danske landshold, anfører Simon Kjær og profilen Andreas Christensen, var begge ude af den første Nations League-kamp mod Frankrig.

Mens Kjær er ved at komme sig fra en stor knæskade, er 'AC' blevet nybagt far, og det er tvivlsomt, om han kan være med i mandagens opgør mod Østrig.

Søndag var Chelsea-spilleren endnu ikke en del af holdet, og alt tyder på, at Kasper Hjulmand igen stiller med Joachim Andersen og Jannik Vestergaard foran Kasper Schmeichel, og de to spillere mærker det store afsavn ved fraværet af profilerne.

»Det er to markante spillere, vi mangler. To ledere på hver deres måde. Simon er en meget vokal og fantastisk anfører. Han er en, som vi også savner, når han ikke er her. 'AC' har en ro i sit spil og en kvalitet, som vi også savner, når den ikke er her,« siger Jannik Vestergaard og tilføjer:

Vestergaard og Andersen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Vestergaard og Andersen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

»Den er exceptionel, og en til en vil vi ikke kunne bytte det ud med nogen af os, der måske har kvaliteter på nogle andre områder. Vi kan ikke gøre så meget andet end at give alt, hvad vi har af dem, vi er.«

»Det, synes jeg, også kendetegner holdet. At alle giver 100 procent af dem selv. Så kan vi i hvert fald se hinanden i øjnene og i spejlet. Det kan godt være, vi ikke er Simon Kjær eller Andreas Christensen, men vi er også okay,« forklarer Jannik Vestergaard.

Hans sidemakker i Joachim Andersen mener, at ham og Jannik Vestergaard må træde mere frem, når Andreas Christensen og Simon Kjær ikke kan være med.

»Det er klart, at 'AC' og Simon har været en stor del af landsholdet længe, og når de ikke er her, så må vi jo prøve at træde endnu mere i karakter. Personligt prøver jeg altid at gøre det, jeg kan. Jeg tror også, at Jannik har det på samme måde, vi prøver at gøre vores bedste, når vi får chancen,« siger Joachim Andersen.

Fredag gik det forrygende mod Frankrig med 2-1-sejren, nu får de nok en ny chance mandag.