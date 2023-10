»Alle andre holdninger kan så egentlig proppes et helt andet sted hen.«

Simon Kjær kan i løbet af de kommende dage skrive ind i dansk landsholdshistorie. For med spilletid i kampene mod San Marino og Kasakhstan snupper han landskampsrekorden.

Men det har ikke altid været en støvledans på roser at være anfører for det danske landshold. Simon Kjær har flere gange været i stormvejr.

Nok mest, da han gik forrest i landsholdskonflikten med DBU – en sag, der blussede op under den seneste samling i september, hvor anføreren snerrede under et pressemøde.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Og Simon Kjær har sluttet fred med, at ikke alle er fan af ham.

»Det vigtigste er at sige, at vi ikke gjorde de ting dengang (landsholdkonflikten, red.) for at skabe en konflikt. Men det blev sådan – og så må man også tage de tæsk, der følger med. Det har jeg egentlig aldrig haft noget problem med.«

Han ved, at hans handlinger og ord som landsholdsanfører bliver målt og vejet – men han har med tiden opgivet at påvirke konklusionerne:

»Jeg har stille og roligt i løbet af min karriere fundet ud af, hvornår jeg skal åbne min telefon, og hvornår jeg skal lade være. Jeg hviler meget i – og respekterer – at folk skal have en holdning.«

»Men der er meget, meget få personer, jeg lytter til i forhold til deres holdning til mig. Alle andre holdninger kan så egentlig proppes et helt andet sted hen,« lyder det, inden han afslutter:

»Tidligere gjorde det mig noget – men det gør det ikke mere. Men jeg har også været en del igennem.«